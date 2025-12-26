प्रतापगढ़ में आवारा कुत्ते ने हमला कर आधा दर्जन लोगों को किया घायल, बच्चे पर किया हमला, बचाने वालों को भी काटा
प्रतापगढ़ के दीवानगंज इलाके में एक आवारा कुत्ते ने गुरुवार को कई लोगों पर हमला कर दिया, जिससे छह लोग घायल हो गए। घायलों में बच्चे भी शामिल हैं। ग्रामी ...और पढ़ें
संसू,जागरण, दीवानगंज (प्रतापगढ़)। दिलीपपुर पांडेय का पुरवा, गोपालपुर गांव में गुरुवार देर शाम गांव में टहल रहे आवारा कुत्ते ने आतंक फैलाया। पागल हो चुके कुत्ते ने आधा दर्जन लोगों पर हमला कर घायल कर दिया। ग्रामीणों ने उसे मशक्कत के बाद पकड़ कर नदी के किनारे छोड़ दिया।
सबसे पहले 12 वर्षीय बालक पर किया हमला
गोपालपुर गांव निवासी 12 वर्षीय मोहम्मद फहद घर के पास गुरुवार शाम को खेल रहा था। इसी दौरान पीछे से पहुंचे कुत्ते ने हमला कर दिया। बचाने के लिए दौड़े चचेरे भाई 15 वर्षीय अनस को भी काट लिया। इसके बाद पड़ोसी गांव गंगा राम पांडेय का पुरवा के 19 वर्षीय दीपक पांडेय, 17 वर्षीय सुधीर पांडेय, अमन शर्मा,अंशू शर्मा को भी कुत्ते ने काटकर घायल कर दिया।
कुत्ते के हमले में छह घायलों का सीएचसी में इलाज
सभी को रात में उपचार के लिए सीएचसी बेलखरनाथ धाम ले जाया गया, जहां एआरवी इंजेक्शन सहित अन्य प्राथमिक उपचार के बाद घर भेज दिया गया। सीएचसी के डाॅ. इरफान खान ने बताया कि गुरुवार रात आठ बजे छह लोग कुत्ते के हमले में घायल हो गए थे। सभी को एआरवी इंजेक्शन के साथ सफाई रखने की सलाह दी गई है। समय पर इंजेक्शन लगवाने के लिए कहा गया है।
कुत्ता काटे तो बरतें यह सावधानी
कुत्ते के काटने पर तुरंत घाव को साबुन और पानी से कम से कम 15 मिनट तक अच्छी तरह धोएं। इसके बाद एंटीसेप्टिक या एंटीबायोटिक क्रीम लगाएं। साफ पट्टी से इसे ढकें। इसके बाद तुरंत डाक्टर के पास जाएं, क्योंकि रेबीज और टिटनेस जैसे गंभीर संक्रमण का खतरा होता है। राजा प्रताप बहादुर अस्पताल के वरिष्ठ फिजीशियन डा. मनोज खत्री का कहना है कि अगर घाव गहरा हो तो तत्काल अस्पताल पहुंचें और डाक्टर को दिखाएं।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।