हादसे में घायल युवक की मौत, तीन दिन में परिवार में दो की गई जान
प्रतापगढ़ में सड़क हादसे में घायल हुए युवक की मौत हो गई। अतरसंड गौरा गांव के पंकज सिंह सोमवार रात कटारी गांव के पास अज्ञात वाहन की टक्कर से घायल हो गए ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, प्रतापगढ़। सड़क हादसे में घायल युवक की मौत हो गई। एक ही परिवार में तीन दिन में दो लोगों की जान जाने से स्वजन बेहाल हैं।
अतरसंड गौरा गांव के विजय सिंह के 32 वर्षीय पुत्र पंकज सिंह गोंड़े स्थित मारुति सुजुकी शोरूम में सेल्स का कार्य करते थे। सोमवार रात घर जाते समय कटारी गांव के पास अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सहित सड़क के किनारे झाड़ियों में गिर कर घायल हुए थे। स्वजन रात में उनकी तलाश किए।
मंगलवार सुबह ग्रामीणों की नजर पड़ने पर घायल की पहचान हुई। स्वजन ने घायल पंकज को राजा प्रताप बहादुर अस्पताल ले गए, जहां से प्रयागराज के निजी हास्पिटल में इलाज चल रहा था।
प्रयागराज में इलाज के दौरान बुधवार सुबह पंकज की मौत हो गई। शव घर लाए जाने पर स्वजन रो रोकर बेहाल हो गए। पत्नी जूही बेहोश हो गई। पंकज के एक वर्षीय पुत्र है।
तीन दिन पहले शनिवार को पंकज के चचेरे भाई 44 वर्षीय पिंटू सिंह की बीमारी से मौत हो गई थी। घर में दो की मौत से परिवार को झकझोर दिया। गांव के लोग शोकाकुल हो उठे। स्वजन को ढांढस बंधाने के लिए भीड़ जुटी रही।
