    यूपी के इस जिले में चोरों की आशंका में दो पक्षों में ताबड़तोड़ चली गोलियां, तीन लोग घायल

    By Jagran News Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Mon, 22 Sep 2025 11:00 PM (IST)

    प्रतापगढ़ के भुआलपुर किला गांव में ग्रामीणों के एक समूह ने चोरों के आने की आशंका में दूसरे समूह पर फायरिंग कर दी जिससे दो युवक और एक किशोर घायल हो गए। घटना सोमवार रात करीब साढ़े आठ बजे हुई जब कुछ लोगों ने जीतलाल के घर पर पथराव किया। शोर सुनकर जुटी भीड़ ने दूसरे समूह को चोर समझकर गोलीबारी शुरू कर दी।

    प्रतापगढ़ में चोरों के आने की आशंका में फायरिंग।

    जागरण संवाददाता, प्रतापगढ़। चोरों के आने की आशंका में ग्रामीणों के एक समूह ने दूसरे पर फायरिंग कर दी। इसमें दो युवक और एक किशोर घायल हो गए। कोतवाली देहात के भुआलपुर किला गांव में सोमवार रात करीब साढ़े आठ बजे कुछ लोगों ने जीतलाल के घर पथराव कर दिया।

    इस पर आसपास के लोग चोरों के आ जाने की आशंका में शोर मचाते हुए उनकी तलाश शुरू कर दी। इतने में दूसरी ओर से भी कुछ लोग पहुंच गए। दूसरे को चोर समझकर वह फायरिंग करने लगे। इससे भगदड़ मच गई।

    इस दौरान गोली लगने से जीत लाल का 25 वर्षीय बेटा सूरज और मंगल का 28 वर्षीय बेटा राहुल घायल हो गए। कुछ देर बाद 15 साल का सनी सरोज भी घायल अवस्था में मिला।

    पुलिस के अनुसार तीन की हालत खतरे से बाहर है। एक के कंधे, पैर और दूसरे के सीने पर छर्रे लगे हैं। तीसरे के पैर में चोट लगी है।

    एसओ विजयकांत सत्यार्थी का कहना है कि घायलों का इलाज चल रहा है। जिन लोगों ने गोली चलाई है, उनको चिंह्नित किया जा रहा है।

