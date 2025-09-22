यूपी के इस जिले में चोरों की आशंका में दो पक्षों में ताबड़तोड़ चली गोलियां, तीन लोग घायल
प्रतापगढ़ के भुआलपुर किला गांव में ग्रामीणों के एक समूह ने चोरों के आने की आशंका में दूसरे समूह पर फायरिंग कर दी जिससे दो युवक और एक किशोर घायल हो गए। घटना सोमवार रात करीब साढ़े आठ बजे हुई जब कुछ लोगों ने जीतलाल के घर पर पथराव किया। शोर सुनकर जुटी भीड़ ने दूसरे समूह को चोर समझकर गोलीबारी शुरू कर दी।
जागरण संवाददाता, प्रतापगढ़। चोरों के आने की आशंका में ग्रामीणों के एक समूह ने दूसरे पर फायरिंग कर दी। इसमें दो युवक और एक किशोर घायल हो गए। कोतवाली देहात के भुआलपुर किला गांव में सोमवार रात करीब साढ़े आठ बजे कुछ लोगों ने जीतलाल के घर पथराव कर दिया।
इस पर आसपास के लोग चोरों के आ जाने की आशंका में शोर मचाते हुए उनकी तलाश शुरू कर दी। इतने में दूसरी ओर से भी कुछ लोग पहुंच गए। दूसरे को चोर समझकर वह फायरिंग करने लगे। इससे भगदड़ मच गई।
इस दौरान गोली लगने से जीत लाल का 25 वर्षीय बेटा सूरज और मंगल का 28 वर्षीय बेटा राहुल घायल हो गए। कुछ देर बाद 15 साल का सनी सरोज भी घायल अवस्था में मिला।
पुलिस के अनुसार तीन की हालत खतरे से बाहर है। एक के कंधे, पैर और दूसरे के सीने पर छर्रे लगे हैं। तीसरे के पैर में चोट लगी है।
एसओ विजयकांत सत्यार्थी का कहना है कि घायलों का इलाज चल रहा है। जिन लोगों ने गोली चलाई है, उनको चिंह्नित किया जा रहा है।
यह भी पढ़ें- GST कम होने से ऑटोमोबाइल सेक्टर में भारी उछाल, पहले दिन बिके 20 करोड़ रुपये से अधिक के वाहन; कारों की बढ़ी डिमांड
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।