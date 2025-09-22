यूपी के इस जिले में चोरों की आशंका में दो पक्षों में ताबड़तोड़ चली गोलियां, तीन लोग घायल

प्रतापगढ़ के भुआलपुर किला गांव में ग्रामीणों के एक समूह ने चोरों के आने की आशंका में दूसरे समूह पर फायरिंग कर दी जिससे दो युवक और एक किशोर घायल हो गए। घटना सोमवार रात करीब साढ़े आठ बजे हुई जब कुछ लोगों ने जीतलाल के घर पर पथराव किया। शोर सुनकर जुटी भीड़ ने दूसरे समूह को चोर समझकर गोलीबारी शुरू कर दी।

