GST कम होने से ऑटोमोबाइल सेक्टर में भारी उछाल, पहले दिन बिके 20 करोड़ रुपये से अधिक के वाहन; कारों की बढ़ी डिमांड
बाराबंकी में शारदीय नवरात्रि के साथ ऑटोमोबाइल सेक्टर में रौनक लौट आई है। GST कम होने से पहले ही दिन बिक्री में उछाल देखा गया। व्यापारियों को दीपावली तक दोपहिया और चार पहिया वाहनों की अच्छी बिक्री की उम्मीद है। पहले दिन 50 कारें और 100 मोटरसाइकिलें बिकीं जिससे 20 करोड़ से अधिक का कारोबार हुआ। ट्रैक्टरों की बुकिंग भी शुरू हो गई है।
दोपहिया वाहनों का बाजार गुलजार है। टीवीएस की बैटरी वाली स्कूटी की काफी डिमांड है। जीएसटी कम होने के बाद मोटरसाइकिल व स्कूटी की बिक्री बढ़ी है। ऑफर भी दिया जा रहा है। इसके अलावा बाइकों पर कम ब्याज दर पर फाइनेंस सेवा भी उपलब्ध है। -पंकज शुक्ला, प्रोपराइटर, महादेवा ट्रैक्टर्स।
कारों की डिमांड बनी हुई है। धनतेरस के दिन कार ले जाने के लिए लोग अभी से ही बुकिंग कर रहे हैं। पहले ही लोगों ने बुकिंग कराई थी। नवरात्र में अष्टमी तक करीब 150 से अधिक कारों की बिक्री की उम्मीद है। सभी को मिलाकर लगभग 50 से अधिक कारों की बिक्री नवरात्र के पहले दिन हुई। - कुलदीप द्विवेदी, मैनेजर, मारुति शोरूम।
