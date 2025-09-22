GST कम होने से ऑटोमोबाइल सेक्टर में भारी उछाल, पहले दिन बिके 20 करोड़ रुपये से अधिक के वाहन; कारों की बढ़ी डिमांड

बाराबंकी में शारदीय नवरात्रि के साथ ऑटोमोबाइल सेक्टर में रौनक लौट आई है। GST कम होने से पहले ही दिन बिक्री में उछाल देखा गया। व्यापारियों को दीपावली तक दोपहिया और चार पहिया वाहनों की अच्छी बिक्री की उम्मीद है। पहले दिन 50 कारें और 100 मोटरसाइकिलें बिकीं जिससे 20 करोड़ से अधिक का कारोबार हुआ। ट्रैक्टरों की बुकिंग भी शुरू हो गई है।

संवाद सूत्र, बाराबंकी। शारदीय नवरात्र के साथ ही ऑटोमोबाइल सेक्टर का सन्नाटा टूट गया। ऑटो सेक्टर में सात से 10 प्रतिशत तक जीएसटी कम होने का असर पहले दिन दिखने लगा है। संचालक दीपावली तक 10 हजार दोपहिया व 500 से अधिक चार पहिया वाहन बिकने की उम्मीद जता रहे हैं। इसके अलावा ट्रैक्टरों की बुकिंग भी जोर पकड़े है। पहले दिन ही 50 कार व 100 मोटरसाइकिलों की बिक्री हो गई।

शोरूम संचालक ग्राहकों को वाहनों की खरीद पर आकर्षण उपहार व ऑफर भी दे रहे हैं। 20 करोड़ से अधिक दोपहिया व चार पहिया वाहनों का कारोबार हुआ है। एक करोड़ से अधिक बाइकें, 13 करोड़ से अधिक कारों की बिक्री हुई। वहीं, सात से आठ करोड़ के ट्रैक्टर बिके हैं।

व्यापारी बोले नवरात्र के पहले दिन से ही ऑटो सेक्टर का बाजार अच्छा रहा है। उम्मीद यही है कि एक माह ऑटोमोबाइल बाजार अच्छा रहने वाला है। उनके प्रतिष्ठान पर आयशर ट्रैक्टर की बुकिंग अभी से शुरू हो गई है। साढ़े चार लाख से लेकर 12 लाख तक ट्रैक्टर उपलब्ध हैं। सात प्रतिशत जीएसटी कम होने से करीब एक से डेढ़ लाख की कमी आई है।