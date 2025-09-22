Language
    GST कम होने से ऑटोमोबाइल सेक्टर में भारी उछाल, पहले दिन बिके 20 करोड़ रुपये से अधिक के वाहन; कारों की बढ़ी डिमांड

    By Vikas Shukla Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Mon, 22 Sep 2025 10:33 PM (IST)

    बाराबंकी में शारदीय नवरात्रि के साथ ऑटोमोबाइल सेक्टर में रौनक लौट आई है। GST कम होने से पहले ही दिन बिक्री में उछाल देखा गया। व्यापारियों को दीपावली तक दोपहिया और चार पहिया वाहनों की अच्छी बिक्री की उम्मीद है। पहले दिन 50 कारें और 100 मोटरसाइकिलें बिकीं जिससे 20 करोड़ से अधिक का कारोबार हुआ। ट्रैक्टरों की बुकिंग भी शुरू हो गई है।

    नवरात्र के पहले दिन ही 20 करोड़ रुपये से अधिक के वाहन बिके।

    संवाद सूत्र, बाराबंकी। शारदीय नवरात्र के साथ ही ऑटोमोबाइल सेक्टर का सन्नाटा टूट गया। ऑटो सेक्टर में सात से 10 प्रतिशत तक जीएसटी कम होने का असर पहले दिन दिखने लगा है। संचालक दीपावली तक 10 हजार दोपहिया व 500 से अधिक चार पहिया वाहन बिकने की उम्मीद जता रहे हैं। इसके अलावा ट्रैक्टरों की बुकिंग भी जोर पकड़े है।  पहले दिन ही 50 कार व 100 मोटरसाइकिलों की बिक्री हो गई।

    शोरूम संचालक ग्राहकों को वाहनों की खरीद पर आकर्षण उपहार व ऑफर भी दे रहे हैं। 20 करोड़ से अधिक दोपहिया व चार पहिया वाहनों का कारोबार हुआ है। एक करोड़ से अधिक बाइकें, 13 करोड़ से अधिक कारों की बिक्री हुई। वहीं, सात से आठ करोड़ के ट्रैक्टर बिके हैं। 

    व्यापारी बोले  नवरात्र के पहले दिन से ही ऑटो सेक्टर का बाजार अच्छा रहा है। उम्मीद यही है कि एक माह ऑटोमोबाइल बाजार अच्छा रहने वाला है। उनके प्रतिष्ठान पर आयशर ट्रैक्टर की बुकिंग अभी से शुरू हो गई है। साढ़े चार लाख से लेकर 12 लाख तक ट्रैक्टर उपलब्ध हैं। सात प्रतिशत जीएसटी कम होने से करीब एक से डेढ़ लाख की कमी आई है।

    दोपहिया वाहनों का बाजार गुलजार है। टीवीएस की बैटरी वाली स्कूटी की काफी डिमांड है। जीएसटी कम होने के बाद मोटरसाइकिल व स्कूटी की बिक्री बढ़ी है। ऑफर भी दिया जा रहा है। इसके अलावा बाइकों पर कम ब्याज दर पर फाइनेंस सेवा भी उपलब्ध है। -पंकज शुक्ला, प्रोपराइटर, महादेवा ट्रैक्टर्स।

    मोटरसाइकिलों पर 10 प्रतिशत जीएसटी कम होने का असर नवरात्र के प्रथम दिन से दिखा। पहले दिन करीब 40 से अधिक स्कूटी बिक्री हुई। कई वाहनों की बुकिंग भी लोगों ने कराई। पांच से 10 हजार के मध्य बाइकों पर कम हुए हैं। -रविंदर सिंह, प्रबंधक, कल्याण टीवीएस।

    कारों की डिमांड बनी हुई है। धनतेरस के दिन कार ले जाने के लिए लोग अभी से ही बुकिंग कर रहे हैं। पहले ही लोगों ने बुकिंग कराई थी। नवरात्र में अष्टमी तक करीब 150 से अधिक कारों की बिक्री की उम्मीद है। सभी को मिलाकर लगभग 50 से अधिक कारों की बिक्री नवरात्र के पहले दिन हुई। - कुलदीप द्विवेदी, मैनेजर, मारुति शोरूम।

