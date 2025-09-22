UP Accident: साले की शादी के दिन सड़क हादसे में जीजा की दर्दनाक मौत, मातम में बदल गई खुशियां

Updated: Mon, 22 Sep 2025 10:19 PM (IST)
लखनऊ के इटौंजा में एक सड़क हादसे में 27 वर्षीय अमित की मौत हो गई। वह अपने साले की शादी के लिए सामान लेने जा रहा था। बाइक डिवाइडर से टकराने के बाद ऑटो से भी टक्कर हुई। हादसे में अमित का दोस्त अवधेश गंभीर रूप से घायल है। अमित की मौत की खबर सुनकर पत्नी रूबी सदमे में हैं शादी की खुशियां मातम में बदल गईं।
संवाद सूत्र, इटौंजा। बख्शी का तालाब के चंद्रिका देवी मंदिर में आयोजित साले की शादी का सामान लेने के लिए जा रहे 27 वर्षीय जीजा अमित की इटौंजा में सड़क हादसे में मौत हो गई। हादसे के बाद शादी की खुशियां मातम में बदल गईं। घटना में अमित का दोस्त अवधेश गंभीर घायल है। उसका इलाज जारी है।
महोना के केसरमऊ निवासी अमित गांव के ही अवधेश के साथ अपने साले रवि की शादी में शामिल होने के लिए चंद्रिका देवी मंदिर गए थे। कुछ देर बाद वह बाइक से जरूरी सामान लेने के लिए घर की तरफ जा रहे थे। बाइक अवधेश चला रहे थे।
इटौंजा में हीरा देवी कन्या इंटर कॉलेज के सामने उनकी बाइक अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई। टक्कर लगने से दोनों लोग सड़क पर ही गिर गए। इसके बाद सामने से आ रही दो ऑटो भी उनसे टकरा गए। घटना में अमित के सिर में गंभीर चोटें आई।
राहगीरों की मदद से पुलिस ने दोनों को इटौंजा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा। चिकित्सकों ने इलाज के दौरान अमित को मृत घोषित कर दिया। अवधेश की हालत गंभीर है।
पति की मौत की सूचना पर बदहवास हुई पत्नी
हादसे के वक्त चंद्रिका देवी मंदिर में साले रवि के विवाह की रस्में चल रही थी। पत्नी रूबी के साथ ही परिवार और अन्य रिश्तेदार भी मंदिर में थे। इसी बीच अचानक उन्हें अमित की मौत की सूचना मिली। जानकारी होते ही रूबी अचेत होकर फर्श पर गिर गईं। लोगों ने किसी तरह उन्हें संभाला। घटना के बाद से वह बदहवास हैं।
