UP Accident: साले की शादी के दिन सड़क हादसे में जीजा की दर्दनाक मौत, मातम में बदल गई खुशियां

लखनऊ के इटौंजा में एक सड़क हादसे में 27 वर्षीय अमित की मौत हो गई। वह अपने साले की शादी के लिए सामान लेने जा रहा था। बाइक डिवाइडर से टकराने के बाद ऑटो से भी टक्कर हुई। हादसे में अमित का दोस्त अवधेश गंभीर रूप से घायल है। अमित की मौत की खबर सुनकर पत्नी रूबी सदमे में हैं शादी की खुशियां मातम में बदल गईं।

संवाद सूत्र, इटौंजा। बख्शी का तालाब के चंद्रिका देवी मंदिर में आयोजित साले की शादी का सामान लेने के लिए जा रहे 27 वर्षीय जीजा अमित की इटौंजा में सड़क हादसे में मौत हो गई। हादसे के बाद शादी की खुशियां मातम में बदल गईं। घटना में अमित का दोस्त अवधेश गंभीर घायल है। उसका इलाज जारी है।

महोना के केसरमऊ निवासी अमित गांव के ही अवधेश के साथ अपने साले रवि की शादी में शामिल होने के लिए चंद्रिका देवी मंदिर गए थे। कुछ देर बाद वह बाइक से जरूरी सामान लेने के लिए घर की तरफ जा रहे थे। बाइक अवधेश चला रहे थे।

इटौंजा में हीरा देवी कन्या इंटर कॉलेज के सामने उनकी बाइक अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई। टक्कर लगने से दोनों लोग सड़क पर ही गिर गए। इसके बाद सामने से आ रही दो ऑटो भी उनसे टकरा गए। घटना में अमित के सिर में गंभीर चोटें आई।