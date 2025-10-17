Pratapgarh Vakil Parishad Chunav : इंदुभाल मिश्र अध्यक्ष, आशीष पांडेय महामंत्री व राम अवध उपाध्यक्ष बने, समर्थकों में खुशी
प्रतापगढ़ वकील परिषद चुनाव में इंदुभाल मिश्र अध्यक्ष चुने गए। कचहरी कार्यालय पर हुए मतदान के बाद मतगणना में उन्हें 117 मत मिले। राम अवध मौर्य उपाध्यक्ष और आशीष पांडेय महामंत्री बने। चुनाव में 211 मतदाताओं ने भाग लिया। नतीजों की घोषणा के बाद समर्थकों ने परिसर में जश्न मनाया और नव निर्वाचित पदाधिकारियों का स्वागत किया।
जागरण संवाददाता, प्रतापगढ़। वकील परिषद का चुनाव शुक्रवार को गहमा-गहमी के बीच कचहरी स्थित कार्यालय पर कराया गया। इसमें इंदुभाल मिश्र 117 मत पाकर अध्यक्ष चुने गए। नव निर्वाचित पदाधिकारियों को साथियों ने फूलमालाओं से लादकर स्वागत किया। अधिवक्ता एकता के नारे लगाए।
जूनियर बार एसोसिएशन पुरातन के अध्यक्ष भी रह चुके हैं
सुबह नौ बजे से हुए मतदान के बाद शाम को मतगणना कराई गई। घोषित परिणामों के अनुसार इंदुभाल मिश्र अध्यक्ष बने। वह जूनियर बार एसोसिएशन पुरातन के भी अध्यक्ष रह चुके हैं। वकील परिषद के चुनाव में उपाध्यक्ष के पद पर 130 वोट पाकर राम अवध मौर्य जीते। राकेश कुमार शुक्ला को 81 वोट मिले।
211 ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया
इसी प्रकार महामंत्री पद पर 129 मत पाकर आशीष पांडेय विजेता बने। इस चुनाव में 224 मतदाताओं को मतदान करना था, जिसमें से 211 ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। मुख्य चुनाव आयुक्त देवेंद्र नाथ ओझा व सहायक चुनाव अधिकारी विजय गुप्ता, रमेश यादव रहे। चुनाव परिणाम की घोषणा होते ही परिसर जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा।
