Pratapgarh Vakil Parishad Chunav : इंदुभाल मिश्र अध्यक्ष, आशीष पांडेय महामंत्री व राम अवध उपाध्यक्ष बने, समर्थकों में खुशी

जागरण संवाददाता, प्रतापगढ़। वकील परिषद का चुनाव शुक्रवार को गहमा-गहमी के बीच कचहरी स्थित कार्यालय पर कराया गया। इसमें इंदुभाल मिश्र 117 मत पाकर अध्यक्ष चुने गए। नव निर्वाचित पदाधिकारियों को साथियों ने फूलमालाओं से लादकर स्वागत किया। अधिवक्ता एकता के नारे लगाए।

जूनियर बार एसोसिएशन पुरातन के अध्यक्ष भी रह चुके हैं सुबह नौ बजे से हुए मतदान के बाद शाम को मतगणना कराई गई। घोषित परिणामों के अनुसार इंदुभाल मिश्र अध्यक्ष बने। वह जूनियर बार एसोसिएशन पुरातन के भी अध्यक्ष रह चुके हैं। वकील परिषद के चुनाव में उपाध्यक्ष के पद पर 130 वोट पाकर राम अवध मौर्य जीते। राकेश कुमार शुक्ला को 81 वोट मिले।