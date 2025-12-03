Language
    प्रतापगढ़ में UP बाेर्ड परीक्षा केंद्रों को लेकर आईं 100 आपत्तियां, इस बार कम बनाए गए 47 परीक्षा केंद्र

    By Ramesh Tripathi Edited By: Sachin Sharma
    Updated: Wed, 03 Dec 2025 01:56 PM (IST)

    प्रतापगढ़ में यूपी बोर्ड परीक्षा केंद्रों को लेकर 100 आपत्तियां दर्ज की गईं

    संवाद सूत्र, जागरण प्रतापगढ़। यूपी बोर्ड परीक्षा केंद्र बनाने के लिए डीआईओएस कार्यालय में अभी तक 100 आपत्तियां ऑनलाइन प्राप्त हुई हैं। यूपी बोर्ड ने गत वर्ष की अपेक्षा इस बार जिले में 47 परीक्षा केंद्र कम बनाए हैं।

    परीक्षा केंद्रों की संख्या में कमी होने के कारण एडेड व वित्तविहीन माध्यमिक विद्यालयों के प्रबंधकों की बेचैनी बढ़ गई है। यूपी बोर्ड ने हाईस्कूल व इंटरमीडिएट परीक्षा के लिए जनपद में 153 विद्यालयों को परीक्षा केंद्र बनाया है।

    जिसमें 12 राजकीय, 72 एडेड व 69 वित्तविहीन विद्यालय शामिल हैं। गत वर्ष 200 केंद्र बनाए गए थे। चार दिसंबर तक बोर्ड ने प्रबंधकों और प्रधानाचार्यों से ऑनलाइन आपत्तियां मांगी हैं।

    जिला विद्यालय निरीक्षक ओमकार राणा ने बताया कि चार दिसंबर तक प्रबंधक व प्रधानाचार्य ऑनलाइन आपत्तियां दर्ज करा सकेंगे। अभी तक 100 आपत्तियां प्राप्त हुई हैं। इसके बाद जिला कमेटी आपत्तियों का निस्तारण करेगी। केंद्रों पर अंतिम मुहर बोर्ड से लगेगी।

