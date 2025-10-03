Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Pratapgarh News : दीपावली पर बिजली नहीं कटगी, विभाग ने कसी कमर, वर्कशाप में बढ़ाया जा रहा ट्रांसफार्मरों का स्टाक

    By Sumit Mishra Edited By: Brijesh Srivastava
    Updated: Fri, 03 Oct 2025 04:39 PM (IST)

    प्रतापगढ़ में बिजली विभाग दीपावली के लिए 100 से अधिक ट्रांसफार्मर का स्टाक तैयार कर रहा है ताकि त्योहार के दौरान बिजली समस्या न हो। जिले में 65 विद्युत उपकेंद्र और 47764 ट्रांसफार्मर हैं। शहर में 24 घंटे और गांव में 48 घंटे के भीतर ट्रांसफार्मर बदलने का लक्ष्य है।

    prefferd source google
    Hero Image
    प्रतापगढ़ में दीपावली से पहले ट्रांसफार्मर की आपूर्ति सामान्य करने को लेकर बिजली विभाग की तैयारी है।

    संसू, जागरण, प्रतापगढ़। बारिश के बाद अब वर्कशाप पर ट्रांसफार्मर की डिमांड की स्थिति सामान्य हो गई है। अब दीपावली के पर्व पर पूरा फोकस है। पर्व के दृष्टिगत 100 से अधिक ट्रांसफार्मर का स्टाक रखा जाएगा, ताकि दीपोत्सव यानी दीपावली के पर्व पर किसी भी गांव व मुहल्ले में ट्रांसफार्मर फुंंकने पर अंधेरा न रहे। वर्कशाप पर ट्रांसफार्मरों की मरम्मत कर उन्हें व्यवस्थित किया जा रहा है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    जिले में कुल 65 विद्युत उपकेंद्र है। कुल 47,764 ट्रांसफार्मर हैं। ट्रांसफार्मर की मरम्मत चिलबिला व लालगंज वर्कशाप पर होती है। बारिश के मौसम में ट्रांसफार्मर फुंकने की समस्या बढ़ गई थी। गर्मी के मौसम में प्रतिदिन 20 से 25 ट्रांसफार्मर फुंक रहे थे। डिमांड के अनुरूप ट्रांसफार्मर की उपलब्धता नहीं हो पा रही थी। बारिश में यह आंकड़ा 30 पहुंच गया था।

    यह भी पढ़ें- कुंडा विधायक रघुराज प्रताप सिंह ने बेती कोठी में किया शस्त्र पूजन, विजयदशमी पर्व पर भव्य आयोजन में जुटी भीड़

    24 से 48 घंटे में ट्रांसफार्मर की उपलब्धता नहीं हो पा रही थी। आपूर्ति बहाल कराने में पांच से छह दिन लग जा रहे थे। कई जगह पर तो उपभोक्ताओं को प्रदर्शन भी करने पड़े थे, लेकिन अब स्थिति सामान्य हो गई है। डिमांड दो व चार ट्रांसफार्मर की है।

    ऐसे में बिजली विभाग का अब पूरा फोकस दीपावली के पर्व पर है। वर्कशाप पर अब दीपावली के पर्व की तैयारी है। 100 ट्रांसफार्मर का स्टाक तैयार किया जा रहा है। ताकि दीपोत्सव पर कोई गांव अंधेरे में न रहे। शहर में 24 घंटे व गांव में 48 घंटे के भीतर ट्रांसफार्मर उपलब्ध कराने का निर्देश है। इससे स्थिति और चुनौतीपूर्ण होगी, इस पर ध्यान देने की जरूरत है।

    यह भी पढ़ें- प्रयागराज में जैविक खेती का श्रीगणेश, किसानों को मिलेगा प्रति एकड़ अनुदान, ये किसान रासायनिक उर्वरक का नहीं करेंगे प्रयोग

    इस संबंध में वर्कशाप के एसडीओ चंदन कुमार ने बताया कि दीपावली के पर्व के दृष्टिगत ट्रांसफार्मर मेंटेनेंस किया जा रहा है। ताकि स्टाक उपलब्ध रहे और पर्व पर दिक्कत न हो।