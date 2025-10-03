Pratapgarh News : दीपावली पर बिजली नहीं कटगी, विभाग ने कसी कमर, वर्कशाप में बढ़ाया जा रहा ट्रांसफार्मरों का स्टाक

प्रतापगढ़ में बिजली विभाग दीपावली के लिए 100 से अधिक ट्रांसफार्मर का स्टाक तैयार कर रहा है ताकि त्योहार के दौरान बिजली समस्या न हो। जिले में 65 विद्युत उपकेंद्र और 47764 ट्रांसफार्मर हैं। शहर में 24 घंटे और गांव में 48 घंटे के भीतर ट्रांसफार्मर बदलने का लक्ष्य है।

संसू, जागरण, प्रतापगढ़। बारिश के बाद अब वर्कशाप पर ट्रांसफार्मर की डिमांड की स्थिति सामान्य हो गई है। अब दीपावली के पर्व पर पूरा फोकस है। पर्व के दृष्टिगत 100 से अधिक ट्रांसफार्मर का स्टाक रखा जाएगा, ताकि दीपोत्सव यानी दीपावली के पर्व पर किसी भी गांव व मुहल्ले में ट्रांसफार्मर फुंंकने पर अंधेरा न रहे। वर्कशाप पर ट्रांसफार्मरों की मरम्मत कर उन्हें व्यवस्थित किया जा रहा है।

जिले में कुल 65 विद्युत उपकेंद्र है। कुल 47,764 ट्रांसफार्मर हैं। ट्रांसफार्मर की मरम्मत चिलबिला व लालगंज वर्कशाप पर होती है। बारिश के मौसम में ट्रांसफार्मर फुंकने की समस्या बढ़ गई थी। गर्मी के मौसम में प्रतिदिन 20 से 25 ट्रांसफार्मर फुंक रहे थे। डिमांड के अनुरूप ट्रांसफार्मर की उपलब्धता नहीं हो पा रही थी। बारिश में यह आंकड़ा 30 पहुंच गया था।