Pratapgarh News: 319 गांवों में खुलेगी डिजिटल लाइब्रेरी, ग्रामीण युवा कर सकेंगे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी
उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले के 319 गांवों में डिजिटल लाइब्रेरी खोली जाएंगी। इससे ग्रामीण युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने में मदद मिलेग
संवाद सूत्र, जागरण प्रतापगढ़। शासन ने ग्रामीण युवाओं को आधुनिक शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं की बेहतर तैयारी का अवसर देने की पहल की है।
ग्राम पंचायतों में डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित की जा रही है, जिससे गांव के छात्र अब शहरों पर निर्भर हुए बिना सिविल सर्विसेज सहित अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर सकेंगे। प्रथम चरण में जिले की 319 ग्राम पंचायतों में डिजिटल लाइब्रेरी खोलने की कवायद शुरू कर दी गई है।
जनपद में कुल 1148 ग्राम पंचायतें हैं। प्रथम चरण में जनपद की 319 ग्राम पंचायतों में डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित करने की कवायद चल रही है। एक डिजिटल लाइब्रेरी पर चार लाख रुपये खर्च किए जाएंगे। हर लाइब्रेरी को हाईटेक बनाने के लिए 1.30 लाख रुपये के आईटी इक्यूपमेंट और 70 हजार के फर्नीचर खरीदे जाएंगे।
लाइब्रेरी में ई-बुक्स, वीडियो लेक्चर, ऑडियो कंटेंट, क्विज आदि की व्यवस्था होगी। इस योजना के तहत जिले की ग्राम पंचायतों में जल्द ही डिजिटल लाइब्रेरी शुरू होंगी।
डिजिटल लाइब्रेरी का प्रबंधन ग्राम प्रधान और सचिव करेंगे, जबकि सहायक अधिकारी इसकी नियमित देखरेख करेंगे। पुस्तकों का ऑर्डर देने के साथ कंप्यूटर क्रय करने को प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
शासन के निर्देश पर जिले में डिजिटल लाइब्रेरी खोलने की कवायद शुरू कर दी गई है। चार माह के भीतर इन ग्राम पंचायतों में यह दिखने लगेंगी।
श्री कांत दर्वे, डीपीआरओ
