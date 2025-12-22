Pratapgarh News: 319 गांवों में खुलेगी डिजिटल लाइब्रेरी, ग्रामीण युवा कर सकेंगे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी

संवाद सूत्र, जागरण प्रतापगढ़। शासन ने ग्रामीण युवाओं को आधुनिक शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं की बेहतर तैयारी का अवसर देने की पहल की है। ग्राम पंचायतों में डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित की जा रही है, जिससे गांव के छात्र अब शहरों पर निर्भर हुए बिना सिविल सर्विसेज सहित अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर सकेंगे। प्रथम चरण में जिले की 319 ग्राम पंचायतों में डिजिटल लाइब्रेरी खोलने की कवायद शुरू कर दी गई है।

