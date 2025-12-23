Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    प्रतापगढ़ में चोरों ने घर में घुसकर की लाखों की चोरी फिर कमरे में लगा दी आग, मची अफरा-तफरी

    By Praveen Yadav Edited By: Sachin Sharma
    Updated: Tue, 23 Dec 2025 04:02 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में चोरों ने एक घर में घुसकर लाखों रुपये की चोरी की वारदात को अंजाम दिया। इसके बाद उन्होंने कमरे में आग लगा दी, जिससे क्षेत् ...और पढ़ें

    Hero Image

    चोरी के बाद कमरे में आग लगाने के बाद बिखरा मलबा

    संवाद सूत्र, जागरण प्रतापगढ़। गोकुलपुर निवासी कुसुम विश्वकर्मा का हाईवे के किनारे मकान है। उनके पति की बीमारी से कुछ साल पहले मौत हो चुकी है। महिला दो बेटियों के साथ रहती है।

    रविवार रात महिला और उसकी बेटी घर में सो रही थी। रात में अज्ञात चोर कमरे के बक्से को खोलकर सोने के लाखों रुपये के समान व कुछ जरुरी कागजात चुरा ले गए।

    चोरी करने के बाद चोरों ने घर के अंदर आग लगा दी। सो रही बेटी ने धुआं उठता देखा तो वह गुहार लगाती हुई बाहर भागी। आसपास के लोग पहुंच कर आग को बुझाया।

    सूचना पर सुबह अंतू पुलिस मौके पहुंच कर मामले की जांच कर रही है। थानाध्यक्ष आनंदपाल सिंह ने बताया कि घटना की सूचना मिली है। जांच की जा रही है।

    यह भी पढ़ें- कंटेनर ने मारी बाइक में टक्कर, घर से बाजार के लिए निकले चाचा की मौत, भतीजा घायल

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें