प्रतापगढ़ में चोरों ने घर में घुसकर की लाखों की चोरी फिर कमरे में लगा दी आग, मची अफरा-तफरी
उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में चोरों ने एक घर में घुसकर लाखों रुपये की चोरी की वारदात को अंजाम दिया। इसके बाद उन्होंने कमरे में आग लगा दी, जिससे क्षेत् ...और पढ़ें
संवाद सूत्र, जागरण प्रतापगढ़। गोकुलपुर निवासी कुसुम विश्वकर्मा का हाईवे के किनारे मकान है। उनके पति की बीमारी से कुछ साल पहले मौत हो चुकी है। महिला दो बेटियों के साथ रहती है।
रविवार रात महिला और उसकी बेटी घर में सो रही थी। रात में अज्ञात चोर कमरे के बक्से को खोलकर सोने के लाखों रुपये के समान व कुछ जरुरी कागजात चुरा ले गए।
चोरी करने के बाद चोरों ने घर के अंदर आग लगा दी। सो रही बेटी ने धुआं उठता देखा तो वह गुहार लगाती हुई बाहर भागी। आसपास के लोग पहुंच कर आग को बुझाया।
सूचना पर सुबह अंतू पुलिस मौके पहुंच कर मामले की जांच कर रही है। थानाध्यक्ष आनंदपाल सिंह ने बताया कि घटना की सूचना मिली है। जांच की जा रही है।
