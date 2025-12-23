कंटेनर ने मारी बाइक में टक्कर, घर से बाजार के लिए निकले चाचा की मौत, भतीजा घायल

जागरण संवाददाता, फाजिलनगर। घर से बाजार जा रहे बाइक सवार चाचा भतीजा को कसया से तमकुहीराज की ओर जा रहे तेज रफ्तार कंटेनर ने टक्कर मार दिया। दुर्घटना में पीछे बैठे 80 वर्षीय चाचा की मृत्यु हो गई तो बाइक चला रहे भतीजे को हल्की चोट आई।

कंटेनर छोड़ कर चालक मौके से फरार हो गया, पुलिस नंबर के आधार पर चालक व वाहन स्वामी के बारे में पता कर रही है। फोरलेन के बघौचघाट चौराहे के समीप मंगलवार की दोपहर दो बजे हुई इस दुर्घटना के चलते कुछ देर के लिए जाम लग गया।