    कंटेनर ने मारी बाइक में टक्कर, घर से बाजार के लिए निकले चाचा की मौत, भतीजा घायल

    By Shivam Yadav Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Tue, 23 Dec 2025 04:01 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में एक कंटेनर ने बाइक को टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार चाचा की मौके पर ही मौत हो गई और भतीजा गंभीर रूप से घायल हो गया। यह घटना ...और पढ़ें

    Hero Image

    जागरण संवाददाता, फाजिलनगर। घर से बाजार जा रहे बाइक सवार चाचा भतीजा को कसया से तमकुहीराज की ओर जा रहे तेज रफ्तार कंटेनर ने टक्कर मार दिया। दुर्घटना में पीछे बैठे 80 वर्षीय चाचा की मृत्यु हो गई तो बाइक चला रहे भतीजे को हल्की चोट आई।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    कंटेनर छोड़ कर चालक मौके से फरार हो गया, पुलिस नंबर के आधार पर चालक व वाहन स्वामी के बारे में पता कर रही है। फोरलेन के बघौचघाट चौराहे के समीप मंगलवार की दोपहर दो बजे हुई इस दुर्घटना के चलते कुछ देर के लिए जाम लग गया।

    तुर्कपट्टी के बेलवा तीरमासाहुन निवासी 80 वर्षीय गौरी शंकर ठाकुर अपने भतीजा धनंजय के साथ घर से फाजिलनगर बाजार किसी कार्य से आ रहे थे।

    दोनों फोरलेन के बघौचघाट चौराहे के समीप सड़क पार कर रहे थे कि तेज रफ्तार कंटेनर ने बाइक में टक्कर मार दी। दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस कंटेनर को कब्जे में ले लिया। चौकी प्रभारी मनोज कुमार वर्मा ने बताया कि तहरीर मिलने पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। बाइक सवार दोनों ने हेलमेट नहीं पहना था।