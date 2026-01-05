प्रतापगढ़ के उप डाकघरों का होगा कायाकल्प, अच्छे भवनों में शिफ्ट किया जाएगा, लोगों को मिलेंगी बेहतर सुविधाएं

संसू, जागरण, प्रतापगढ़। किराये के भवन में चल रहे ऐसे उप डाकघरों का विस्तार किया जाएगा। इनका ठिकाना बदलेगा। व्यवस्थित किराये वाले भवन में इन्हें शिफ्ट किया जाएगा। इसकी रूपरेखा तैयार की जा रही है। कोहंड़ौर व माधवगंज के बाद अब सुवंसा की तैयारी है।

प्रधान डाकघर से जिले में 44 उप डाकघर का संचालन होता है। इसमें 16 को छोड़ दिया जाए तो बाकी के उप डाकघर किराए के भवन में हैं। धीरे-धीरे इन डाकघर में ग्राहकों की संख्या बढ़ने से अब व्यवस्था की स्थिति बन रही है। इसे देखते हुए अब चरणबद्ध तरीके से इन उप डाकघर को बेहतर स्पेस वाले किराए के भवन में शिफ्ट करने की तैयारी है।

कोहंड़ौर और माधवगंज के बाद अब सुवंसा उप डाकघर को शिफ्ट करने के लिए तैयारी चल रही है। यहां जगह पर्याप्त नहीं है। इससे ग्राहकों को काफी दिक्कत होती है। ऐसे में आधार कार्ड कैंप भी लगाने में दिक्कत होगी। जनवरी माह तक इसकी शिफ्टिंग के साथ ही अन्य उप डाकघर की भी स्थिति पर नजर है।