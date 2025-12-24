हाड़ कंपाऊ ठंड के चलते प्रतापगढ़ में 26 दिसंबर तक कक्षा 8 तक के स्कूल बंद, कक्षा 12 तक के स्कूलों की बदली टाइमिंग
संवाद सूत्र, जागरण प्रतापगढ़। जिले में हांड़ कपाऊ ठंड से जनजीवन बेहाल है। कड़ाके की ठंड व शीतलहर को देखते हुए जिला प्रशासन ने कक्षा आठ तक के सभी बोर्डों के स्कूलों को 26 दिसंबर तक अवकाश घोषित किया है।
वहीं, सभी माध्यमिक विद्यालय सुबह 10 बजे से तीन बजे तक कर दिए गए हैं। उधर, घने कोहरे के कारण गाड़ियों की रफ्तार धीमी हो गई है। बस और ट्रेन से सफर करने वाले लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
मंगलवार को सुबह से दोपहर तक घना कोहरा छाया रहा। इसका अलर्ट मौसम विभाग ने पहले ही जारी किया था। घने कोहरे के चलते यातायात पर असर पड़ा। वाहन रेंगते नजर आए। कड़ाके की ठंड के चलते जनजीवन भी प्रभावित रहा। पिछले कई दिनों से जिले में बर्फीली हवाओं घने कोहरे का प्रभाव दिखाई पड़ रहा है।
कोहरे के चलते वाहनों की रफ्तार थम गई है। रात में वाहनों के चलने में और दिक्कत में आ रही है। दिन में भी कोहरे के दौरान लाइट जलाकर वाहनों को चलना पड़ रहा है। घना कोहरा, शीतलहर व कड़ाके की ठंड को देखते हुए जिलाधिकारी के निर्देश पर बीएसए ने कक्षा आठ तक के सभी बोर्डों के स्कूलों को 26 दिसंबर तक के लिए बंद कर दिया है।
बेसिक शिक्षा अधिकारी भूपेंद्र सिंह ने बताया कि 24 व 26 दिसंबर को अवकाश घोषित किया गया है, 25 दिसंबर को पहले से ही अवकाश था। उन्होंने इसका कड़ाई से अनुपालन कराने के लिए उन्होंने सभी खंड शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया है।
वहीं जिला विद्यालय निरीक्षक ओमकार राणा ने इंटर तक के विद्यालयों को सुबह 10:00 बजे से 3:00 बजे तक संचालित करने का निर्देश दिया है। उन्होंने बताया कि 14 जनवरी 2026 तक इसी समय अवधि में विद्यालय चलेंगे।
सनई अनुसंधान केंद्र के मौसम विज्ञान प्रेक्षक देशराज मीना ने बताया कि मंगलवार को न्यूनतम तापमान 7.6 डिग्री से घटकर 6.8 डिग्री हो गया। वहीं अधिकतम तापमान 16.2 से बढ़ कर 18 डिग्री हो गया।
