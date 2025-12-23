Pratapgarh News: रूपापुर उपकेंद्र की बढ़ेगी क्षमता, अब नहीं सताएगी लो वोल्टेज की समस्या

संवाद सूत्र, जागरण, प्रतापगढ़। मेन ट्रांसफार्मर में खामी के चलते रूपापुर विद्युत उपकेंद्र के उपभोक्ताओं को परेशान नहीं होना पड़ेगा। लो वोल्टेज की समस्या से भी उन्हें परेशान नहीं होना पड़ेगा। दरअसल अब रूपापुर केंद्र की क्षमता 10 एमवीए से बढ़ाकर 15 एमवीए की जाएगी। इससे उपभोक्ताओं को निर्बाध बिजली मिलेगी।

रूपापुर और बाबागंज विद्युत उपकेंद्र की मेनलाइन अभी एक है। एक ही मेनलाइन से दोनों विद्युत उपकेंद्रों को आपूर्ति की जा रही है। दोनों उपकेंद्रों से आधे शहर को बिजली की आपूर्ति होती है। रूपापुर उपकेंद्र से जुड़े पूरे पितई, पूरे नरसिंहभान, देवकली, जोगापुर सहित शहर के मोहल्ले हैं।