Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Pratapgarh News: रूपापुर उपकेंद्र की बढ़ेगी क्षमता, अब नहीं सताएगी लो वोल्टेज की समस्या

    By Sumit Mishra Edited By: Sachin Sharma
    Updated: Tue, 23 Dec 2025 01:49 PM (IST)

    प्रतापगढ़ के रूपापुर उपकेंद्र की क्षमता में वृद्धि की जाएगी, जिससे अब लो वोल्टेज की समस्या नहीं होगी। इस सुधार से क्षेत्र में बिजली आपूर्ति बेहतर होगी ...और पढ़ें

    Hero Image

    प्रतीकात्मक तस्वीर

    संवाद सूत्र, जागरण, प्रतापगढ़। मेन ट्रांसफार्मर में खामी के चलते रूपापुर विद्युत उपकेंद्र के उपभोक्ताओं को परेशान नहीं होना पड़ेगा। लो वोल्टेज की समस्या से भी उन्हें परेशान नहीं होना पड़ेगा। दरअसल अब रूपापुर केंद्र की क्षमता 10 एमवीए से बढ़ाकर 15 एमवीए की जाएगी। इससे उपभोक्ताओं को निर्बाध बिजली मिलेगी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    रूपापुर और बाबागंज विद्युत उपकेंद्र की मेनलाइन अभी एक है। एक ही मेनलाइन से दोनों विद्युत उपकेंद्रों को आपूर्ति की जा रही है। दोनों उपकेंद्रों से आधे शहर को बिजली की आपूर्ति होती है। रूपापुर उपकेंद्र से जुड़े पूरे पितई, पूरे नरसिंहभान, देवकली, जोगापुर सहित शहर के मोहल्ले हैं।

    इसके अलावा इसी उपकेंद्र से ग्रामीण इलाके भी जुड़े हैं। रूपापुर विद्युत उपकेंद्र पर लोड अधिक होने से यहां गर्मी के दिनों में काफी दिक्कत होती है। इसकी क्षमता 10 एमवीए है। मेन ट्रांसफार्म में खामी बनी रहती है।

    पैनल फुंकने की भी समस्या रहती है। गर्मी के दिनों में इसके चलते लो वोल्टेज की भी समस्या से उपभोक्ता परेशान होते हैं। पंखे रेंगते हैं, मगर अब यह समस्या दूर हो जाएगी। अब इसकी क्षमता 15 एमवीए की जाएगी।

    पांच एमवीए क्षमता का ट्रांसफार्मर आग गया है। एक्सईएन सदर रामाश्रय चौरसिया ने बताया कि जल्द ही क्षमता वृद्धि का कार्य शुरू होगा। इससे गर्मी के दिनों में उपभोक्ताओं को परेशान नहीं होना पड़ेगा।

    यह भी पढ़ें- जल्द मिलेगी गंगा एक्सप्रेस-वे की सौगात, टोल बूथ बनकर तैयार; जल्द होगी टेस्टिंग


    अन्य उपकरणों का भी होगा मेंटेनेंस

    मेनलाइन की केबल, ब्रेकर आदि की भी मरम्मत होगी। पैनल भी दुरुस्त किए जाएंगे। दरअसल, इन खामियों की वजह से भी बिजली की सप्लाई में दिक्कत आती है। ट्रांसफार्मर की क्षमता वृद्धि करने के साथ तकनीकी टीम इन उपकरणों की भी मरम्मत करेगी। इसके लिए भी ध्यान देने के लिए निर्देशित किया गया है।