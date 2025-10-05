सुरक्षा और व्यवस्था में अहम रोल, फिर भी PRD के जवानों की जिंदगी बोझिल व उपेक्षित, एक डंडा-वर्दी तक पहचान सिमटी

प्रतापगढ़ में पीआरडी जवानों की जिंदगी सुविधाओं के अभाव में कठिन है। वे यातायात और सुरक्षा व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं लेकिन उन्हें समय पर मानदेय चिकित्सा सुविधा और अन्य आवश्यक सहायता नहीं मिलती। विभाग उन्हें रोजाना 500 रुपये का मानदेय देता है लेकिन यात्रा और दुर्घटना सहायता जैसी कोई सुविधा नहीं है। प्रशिक्षण में भी सीमित जवानों को ही शामिल किया जाता है जिससे उनमें निराशा है।

संसू, जागरण, प्रतापगढ़। पीआरडी यानी प्रांतीय रक्षक दल के जवान खाकी पहनकर हर दिन यातायात व्यवस्था संभालते हैं। कोतवाली और थानों में पहरा देते हैं। यानी व्यवस्था और सुरक्षा की जिम्मेदारी इनपर है। आरोपितों को जेल की सलाखों तक पहुंचाने में मदद भी करते हैं। अधिकारियों के दफ्तर से लेकर सरकारी आवास तक सुरक्षा के दृष्टिकोण से तैनात किए जाते हैं।

इतनी अहम जिम्मेदारी निभाने के बाद भी जब सुविधाओं की बात होती है, तो किसी को पीआरडी जवान याद नहीं आते। मूलभूत सुविधाएं न मिलना उन्हें अखर रही है। जवान विभाग को कोस रहे हैं। जिला युवा कल्याण विभाग में 886 पीआरडी यानी प्रांतीय रक्षा दल के जवान हैं। इनकी पहचान एक डंडे और वर्दी तक सीमित है।

इन्हें कसक रहती है कि प्रशासन भी उन्हें जरूरत के वक्त याद आने वाली टीम समझता है। फिलहाल विभाग उनको रोजाना 500 रुपये के हिसाब से मानदेय देता है। इसके अलावा उनको न तो यात्रा भत्ता मिलता है और न ही मेडिकल सुविधा। यहां तक कि ड्यूटी आने जाने के दौरान किसी प्रकार की दुर्घटना होने पर भी उनको विभाग किसी तरह की मदद नहीं करता। मंडल में साल भर में 15 दिन की ट्रेनिंग होती है। इसमें जिले के कुछ ही जवानों को बुलाया जाता है। ट्रेनिंग के दौरान उनको वर्दी, टोपी आदि दी जाती है।