यूपी में अब बिना वेरिफिकेशन के फेरी वाले नहीं बेच पाएंगे सामान, फॉर्म भरते समय देनी होगी ये जानकारी

जागरण संवाददाता, प्रतापगढ़। गांवों और कस्बों में बढ़ती चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस कठोर कदम उठाने जा रही है। अब फेरी या डेरा वाले बिना सत्यापन के अपना सामान बेच नहीं पाएंगे। सभी थानों को इसके लिए एक प्रारूप भेज गया है, जिसमें फेरी वाले का नाम, उसके परिवार का विवरण, वर्तमान पता, मूल पता समेत कई जानकारी उसको देनी होंगी। यदि कोई भी व्यक्ति संदिग्ध मिलेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सभी थानों प्रभारियों को इसकी रिपोर्ट एसपी को भेजनी होगी।

सर्दी का मौसम शुरू होते ही फेरी और डेरा लगाने वालों की संख्या अचानक तेजी से बढ़ जाती है। फेरी वाले कहीं पर भी कमरा लेकर वहां अपना माल डंप करके उसकी गांव-गांव में सप्लाई शुरू कर देते हैं। इसी प्रकार से डेरे वाले अपने परिवार के साथ किसी भी खाली स्थान पर रहकर अपना सामान बेचने लगते हैं। इसमें शातिर अपराधी प्रवृत्ति के लोग भी रहते हैं, जो बाद में पुलिस के लिए परेशानी का सबब बन जाते हैं।

गांव-गांव रेकी करने के बाद इनको घटना अंजाम देने में कोई दिक्कत नहीं आती है। इनका रिकार्ड पुलिस के पास नहीं होता है। इसलिए घटना होने पर आरोपितों की तलाश भी नहीं हो पाती है। इस पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस ने नई व्यवस्था की है। फॉर्म में डेरा का नाम या फेरी वाले का नाम रहेगा। परिवार के मुखिया का विवरण देना होगा। परिवार के सदस्यों की संख्या व विवरण, वर्तमान पता, मूल पता, मोबाइल नंबर, आधार नंबर, आपराधिक इतिहास, डेरे को बसाने वाले अथवा नजदीकी का संपर्क का विवरण, पूर्व का निवास, डेरा पर निवास करने वाले व्यक्तियों का चेकिंग का विवरण फॉर्म पर भरा जाएगा।