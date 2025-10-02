Language
    मूर्ति विसर्जन के बाद DJ उतार रहे युवक और किशोर को हाई टेंशन तार से लगा करंट, इलाज के दौरान मौत

    By Shivgovind Mishra Edited By: Shivgovind Mishra
    Updated: Thu, 02 Oct 2025 07:13 PM (IST)

    प्रतापगढ़ के रानीगंज में मूर्ति विसर्जन के बाद डीजे उतारते समय करंट लगने से दो लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। 35 वर्षीय विजय सरोज और 17 वर्षीय शनि गौतम हाई टेंशन तार की चपेट में आ गए जिससे घटनास्थल पर ही उनकी मृत्यु हो गई। इस घटना से पूरे गांव में शोक की लहर है।

    हाई टेंशन विद्युत तार की करंट की चपेट में आकर युवक व किशोर की मौत। जागरण

    जागरण संवाददाता, प्रतापगढ़ । मूर्ति विसर्जन के बाद डीजे उतार रहे एक युवक और किशोर करंट की चपेट में आ गए और दोनों की मौत हो गई।

    रानीगंज के शाहपुर गांव में दुखीराम सरोज के यहा दुर्गा पंडाल सजा था। गुरुवार को दोपहर में दुखीराम के घर वाले तालाब में मूर्ति विसर्जन करने ले गए थे। दोपहर में करीब तीन बजे जब सभी घर लौटे तो यहां डीजे उतारने के लिए 35 वर्षीय विजय सरोज व 17 वर्षीय शनि गौतम मैजिक वाहन के ऊपर चढ़ गए।

    ऊपर से गुजर रहा 11 हजार हाई टेंशन बिजली का तार नीचे लटक रहा था। दोनों का सिर हाई टेंशन तार में छू गया और झुलस गए। दोनों को ट्रामा सेंटर रानीगंज ले जाया गया, जहां डॉक्टरो ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।