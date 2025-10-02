मूर्ति विसर्जन के बाद DJ उतार रहे युवक और किशोर को हाई टेंशन तार से लगा करंट, इलाज के दौरान मौत

जागरण संवाददाता, प्रतापगढ़ । मूर्ति विसर्जन के बाद डीजे उतार रहे एक युवक और किशोर करंट की चपेट में आ गए और दोनों की मौत हो गई।

रानीगंज के शाहपुर गांव में दुखीराम सरोज के यहा दुर्गा पंडाल सजा था। गुरुवार को दोपहर में दुखीराम के घर वाले तालाब में मूर्ति विसर्जन करने ले गए थे। दोपहर में करीब तीन बजे जब सभी घर लौटे तो यहां डीजे उतारने के लिए 35 वर्षीय विजय सरोज व 17 वर्षीय शनि गौतम मैजिक वाहन के ऊपर चढ़ गए।