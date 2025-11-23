Pratapgarh Murder Case : कुंडा में गोली मारकर युवक की हत्या मामले में दो सगे भाई गिरफ्तार, पुलिस ने बंदूक भी बरामद

जागरण संवाददाता, प्रतापगढ़। कुंडा कोतवाली के सरियावां गांव में शनिवार देर रात गोली मार कर युवक की हत्या के आरोपित दो सगे भाई गिरफ्तार कर लिए गए हैं। इस गोलीबारी में मरने वाले युवक का एक भाई गंभीर रूप से घायल है, उसका अस्पताल में इलाज चल रहा है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

डबर रैरल बूदूक से मारी थी गोली बच्चों के बीच हुए झगड़े और पुरानी रंजिश को लेकर गांव के पूर्व प्रधान मोहम्मद मोअज्जम के छोटे पुत्र फुरकान और बड़े बेटे साहिल को आरोपित तनवीर ने अपनी डबल बैरल बंदूक से गोली मार दी थी। इसमें फुरकान की मौत हो गई थी और दूसरे का इलाज चल रहा है।

गांव में शांति व्यवस्था के लिए पुलिस तैनात शनिवार रात करीब तीन बजे पुलिस अधीक्षक दीपक भूकर भी गांव पहुंचे थे। परिवार से मिलकर कार्रवाई का भरोसा दिलाया। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। गोली चलाने में नामजद उसी गांव के तनवीर और उसके भाई सोहराब पुत्र महमूद अली को घटना में प्रयुक्त बंदूक के साथ पकड़ा गया है। अन्य जो आरोपित होंगे उनका भी पता लगाया जा रहा है। गांव में शांति व्यवस्था के लिए पुलिस सतर्क है।

गोलियों की तड़तड़ाहट से दहशत कुंडा प्रतिनिधि के अनुसार दो पक्षों में कई साल से चल रही तनातनी परिवार पर कहर बनकर टूटी। एक भाई की मौत हो गई और दूसरा पल-पल जिंदगी के लिए जूझ रहा है। सरियावां गांव में शनिवार रात पूर्व प्रधान मोअज्जम उर्फ गुड्डू के एक बेटे फुरकान की मौत और दूसरे बेटे साहिल के घायल होने से पूरे गांव में दहशत फैल गई। गांव से अस्पताल तक परिवार के लोगों चीत्कार को सुनकर हर किसी का कलेजा दहल गया।

दोनों भाइयों ने जानमाल की सुरक्षा को लगाई थी गुहार कोरोना कल में पूर्व प्रधान गुड्डू का निधन हो जाने के बाद दोनों भाई फुरकान और साहिल पूरे परिवार को संभालने में लग गए थे। साथ ही तनवीर और पूर्व प्रधान में सुलग रही रंजिश की चिन्गारी को देखते हुए दोनों भाइयों ने अपनी जानमाल की सुरक्षा को लेकर कई बार कुंडा पुलिस से मदद भी मांगी थी।

परिवार के लोगों को मलाल, पुलिस ने गंभीरता नहीं दिखाई बताया था कि कुछ साल पहले रमजान के महीने में रोजा इफ्तार के दौरान पानी की बोतल ले जाने का विवाद बहुत बढ़ गया था। उनके पिता और तनवीर में काफी कहा सुनी और मारपीट तक हुई थी। परिवार के लोगों को मलाल है कि पुलिस ने उनकी शिकायत को गंभीरता से नहीं लिया, जिसका परिणाम परिवार के युवा पुत्र को जान देकर चुकाना पड़ा।