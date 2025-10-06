प्रतापगढ़ में 47 लाख के अवैध पटाखे व बारूद का जखीरा बरामद, बंद कालेज में थी पटाखे की अवैध फैक्ट्री, प्रिंसिपल समेत 4 गिरफ्तार
प्रतापगढ़ में दीपावली से पहले अवैध पटाखों का निर्माण और भंडारण करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई। पट्टी-आमापुर मार्ग पर एक बंद महिला महाविद्यालय के कमरे में तहसील प्रशासन और पुलिस ने छापेमारी कर 47 लाख रुपये के अवैध पटाखे बरामद किए। मौके से कालेज के प्रिंसिपल समेत चार लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने पटाखों को निष्क्रिय कर दिया।
जागरण संवाददाता, प्रतापगढ़। दीपावली को नजदीक देख पटाखों को अवैध रूप से बनाने व डंप करने वाले सक्रिय हो गए हैं। वह मुनाफ कमाने के लिए अपनी व दूसरों की जान जोखिम में डाल रहे हैं। सोमवार को जिले के पट्टी-आमापुर मार्ग पर सपहाछात गांव में स्थित बंद पड़े सुखराज सिंह महिला महाविद्यालय के एक कमरे में तहसील प्रशासन व देवसरा पुलिस ने अवैध पटाखों के साथ बारूद पकड़ा। इन पटाखों की कीमत पुलिस ने 47 लाख बताई है। कालेज के प्रिंसिपल समेत चार को गिरफ्तार कर लिया गया है।
सटीक सूचना मिलने पर दोपहर में मौके पर एसडीएम पूर्णेंद्र मिश्र, सीओ मनोज रघुवंशी, पट्टी कोतवाल अभिषेक सिरोही, आसपुर देवसरा थानाध्यक्ष विजेंद्र कुमार फोर्स के साथ पहुंचे। कमरे में देखा तो वहां पटाखे डंप भी थे व बनाए भी जा रहे थे। पुलिस को देख कामगार भागने लगे।
पुलिस ने मौके से दो महिलाओं व पांच पुरुषों को हिरासत में ले लिया गया। कालेज काफी दिनों से बंद है। उसका एक कमरा साल भर पहले पट्टी की मदीना ने रहने के लिए लिया था। बाद में उसका बेटा सलमान उसमें पटाखे बनाने व डंप करने लगा। जब छापा पड़ा तो वहां सुतली बम, मिर्ची बम, राकेट जैसे पटाखे बनते मिले। कच्चा बारूद भी मिला।
अब तक की छानबीन में पता चला है कि पटाखे बनाने का लाइसेंस सलमान की मां मदीना के नाम है। सारा काम बेटा देखता है। पकड़े गए पटाखों व बारूद पर पुलिस पानी डलवाकर निष्क्रिय कर रही है, ताकि कोई हादसा न हो। एसपी दीपक भूकर ने बताया कि कालेज में अवैध रूप से पटाखे बनाने व डंप करने का मामला मिला है।
जांच की जा रही है। अग्नि शमन विभाग को भी लगाया गया है। कालेज के प्रिंसिपल आद्या प्रसाद सिंह, पटाखा कारोबारी मदीना बेगम, उसके दो बेटों सलमान सिद्दीकी व सैफ को गिरफ्तार कर लिया गया है। अवैध पटाखों का निर्माण और बिक्री कानूनन दंडनीय है। ऐसी किसी भी गतिविधि पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।
