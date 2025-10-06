प्रतापगढ़ में 47 लाख के अवैध पटाखे व बारूद का जखीरा बरामद, बंद कालेज में थी पटाखे की अवैध फैक्ट्री, प्रिंसिपल समेत 4 गिरफ्तार

प्रतापगढ़ में दीपावली से पहले अवैध पटाखों का निर्माण और भंडारण करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई। पट्टी-आमापुर मार्ग पर एक बंद महिला महाविद्यालय के कमरे में तहसील प्रशासन और पुलिस ने छापेमारी कर 47 लाख रुपये के अवैध पटाखे बरामद किए। मौके से कालेज के प्रिंसिपल समेत चार लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने पटाखों को निष्क्रिय कर दिया।

जागरण संवाददाता, प्रतापगढ़। दीपावली को नजदीक देख पटाखों को अवैध रूप से बनाने व डंप करने वाले सक्रिय हो गए हैं। वह मुनाफ कमाने के लिए अपनी व दूसरों की जान जोखिम में डाल रहे हैं। सोमवार को जिले के पट्टी-आमापुर मार्ग पर सपहाछात गांव में स्थित बंद पड़े सुखराज सिंह महिला महाविद्यालय के एक कमरे में तहसील प्रशासन व देवसरा पुलिस ने अवैध पटाखों के साथ बारूद पकड़ा। इन पटाखों की कीमत पुलिस ने 47 लाख बताई है। कालेज के प्रिंसिपल समेत चार को गिरफ्तार कर लिया गया है।

सटीक सूचना मिलने पर दोपहर में मौके पर एसडीएम पूर्णेंद्र मिश्र, सीओ मनोज रघुवंशी, पट्टी कोतवाल अभिषेक सिरोही, आसपुर देवसरा थानाध्यक्ष विजेंद्र कुमार फोर्स के साथ पहुंचे। कमरे में देखा तो वहां पटाखे डंप भी थे व बनाए भी जा रहे थे। पुलिस को देख कामगार भागने लगे।