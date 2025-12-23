Pratapgarh: सौर ऊर्जा से रोशन होंगी जिले की गोशालाएं, 24 घंटे मिलेगी बिजली

संवाद सूत्र, जागरण प्रतापगढ़। सौर ऊर्जा के माध्यम से गोशालाओं को रोशन करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं। इससे न केवल बिजली की कमी से उत्पन्न पानी की समस्या का समाधान होगा, बल्कि रात के समय गोशालाओं में रोशनी भी मिलेगी। इसके साथ ही सबमर्सिबल पंप भी सुचारू रूप से चलेंगे, जिससे बिजली की बचत होगी।

जनपद में कुल 75 गोशालाएं संचालित हैं, जिनमें कान्हा गोशाला, कांजी हाउस, अस्थाई और स्थायी गोशालाएं शामिल हैं। इन गोशालाओं में लगभग 16 हजार गोवंश हैं। यहां भूसा घर, टिनशेड, सबमर्सिबल पंप और पानी का हौदा आदि का निर्माण किया गया है।

अधिकांश गोशालाएं गांव के किनारे या जंगल के आसपास स्थित हैं, जहां बिजली की समस्या बनी रहती है। इससे गोशालाओं में पानी भरने में कठिनाई होती है और रात में अंधेरा छाया रहता है। इस समस्या के समाधान के लिए अब दो किलो वाट से लेकर छह किलो वाट क्षमता के सौर ऊर्जा प्लांट लगाए जाएंगे। प्रत्येक गोशाला में लगभग चार से छह लाख रुपये का खर्च आएगा। इससे बिजली का बिल कम होगा और 24 घंटे बिजली की सुविधा मिलेगी।