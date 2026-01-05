प्रतापगढ़ के किसानों को आंवले का उचित दाम नहीं मिल पा रहा, मेहनत पर पानी फिरता देख परेशान हैं

संसू, जागरण, प्रतापगढ़। जनपद की पहचान आंवले से है। यहां के आंवले को अमृत फल के रूप में जाना जाता है। किसानों ने मेहनत करके आंवले की बाग तैयार किया। दवाओं का छिड़काव कराते हैं। साल भर की मेहनत के बाद पेड़ में आंवला तैयार होता है। उन्हें उसका उचित दाम नहीं मिल पाता। व्यापारी और कंपनी के लोगों को कम दाम में आंवला देना विवशता है।

जनपद में तीन हजार 417 से अधिक किसानों के पास आंवले के बाग है। सात हजार 83 हेक्टेयर में फैले बाग में हर साल लगभग 86 हजार मीट्रिक टन आंवले का उत्पादन होता है। इसमें बनारसी, चकैया, कंचन, कृष्णा, फ्रांसिसी, नरेंद्र समेत दर्जन भर किस्म के आंवले की पैदावार होती है। सरकार ने एक जनपद-एक उत्पाद योजना में जिले से आंवले का चयन किया है। आंवले को वन उपज से मुक्त कर कृषि उपज की श्रेणी में रखा गया है।

महुली मंडी से देश के विभिन्न इलाकों में आंवला की सप्लाई जा रही है। प्रतिदिन 70-80 ट्रक आंवला दूसरे राज्यों में भेजा जा रहा है। इसमें कारोबारी अपने हिसाब से आंवले का रेट निर्धारित कर खरीदारी कर रहे हैं। आठ से नौ रुपये किलो के हिसाब से आंवला खरीदा जा रहा है, जबकि इसकी बिक्री 16 से 20 रुपये किलो हो रही है।