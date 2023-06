Rain in Pratapgarh: झमाझम बरसात से अन्नदाताओं में खुशी, अब रोपेंगे धान; जलभराव से जनता परेशान

Rain in Pratapgarh उत्तर प्रदेश में मानसून सक्रिय है। प्रतापगढ़ में आखिरकार बारिश का दौर शुरू हो गया है। इस बारिश में लोगों को राहत मिली है। भीषण गर्मी से परेशान लोगों को बारिश के बाद आराम मिला है। वहीं किसानों के चेहरे इस बारिश में खिल गए हैं। धान की रोपाई के लिए बारिश का इंतजार कर रहे किसानों ने अब राहत की सांस ली है।

झमाझम बरसात से अन्नदाताओं में खुशी, अब रोपेंगे धान; जलभराव से जनता परेशान

प्रतापगढ़, जागरण संवाददाता। उत्तर प्रदेश में मानसून की दस्तक से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। लगातार हो रही है बारिश से किसानों की चिंता समाप्त हो गई है। प्रतापगढ़ में भी बारिश से लोगों को राहत मिली है। किसानों को बारिश का इंतजार लम्बे समय से था। बारिश के बाद अब किसानों ने खेतों का रुख कर लिया है। अब किसान धान की रोपाई में जुट गए हैं। जिले में गुरुवार रात से बारिश हो रही है। झमाझम बरसात से अन्नदाताओं का चेहरा खिल गया है। अब वह धान की रोपाई कर सकेंगे। इसके साथ ही पिछले कई दिनों से गर्मी एवं उमस झेल रहे लोगों को राहत मिली है। जिले में मानसून सक्रिय हो गया है। गुरुवार रात से रुक रुककर हो रही बारिश शुक्रवार को सुबह भी जारी रही। इससे शहर सहित अंचल की बाजारों में जहां जलभराव हो गया, वहीं किसान खुश हैं। किसानों को इस बार फसल अच्छी होने की उम्मीद है। किसानों के खिले चेहरे अब तक बरसात न होने से धान की नर्सरी सूख रही थी। जिन किसानों की धान की नर्सरी तैयार हो गई है, वह रोपाई कर सकेंगे। पिछले पांच दिनों से आसमान में बादल की लुकाछिपी चलती रही। आखिरकार गुरुवार रात से बरसात होने लगी। इस बरसात से लोगों को गर्मी व उमस से भी राहत मिली है। किसान खेतों में धान की रोपाई की तैयारी करने लगे हैं। जलभराव से हो रही है समस्या शहर में जगह-जगह जलभराव हो गया। इससे लोगों को परेशानी भी उठानी पड़ी। बारिश के कारण, जोगापुर, बाबागंज, एमडीपीजी कॉलेज के सामने, सिनेमा रोड, विवेक नगर, गल्ला मंडी, सब्जी मंडी में सड़कों पर जलभराव हो गया। हालांकि बरसात के बाद कुछ देर में पानी नाले के सहारे निकल गया। सनई अनुसंधान केंद्र के मौसम विज्ञान प्रेक्षक विनय कुमार सिंह ने बताया कि जिले में मानसून सक्रिय है। अब बरसात का क्रम लगा रहेगा।

Edited By: Swati Singh