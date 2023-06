चार साल पहले तांत्रिक की हत्या से सुर्खियों में आया था गुफरान, फोन से बनाए था दूरी; सुपारी लेकर करता था हत्या

Gufran Encounter कौशांबी में पुलिस के हाथों ढेर हुए बदमाश मोहम्म्द गुफरान ने चार साल पहले जरायम की दुनिया में कदम रखा था। पहली बार उसका नाम 2019 में फतनपुर नई कोट में तांत्रिक लालता शर्मा की हत्या में सामने आया था। यह हत्या उसने साथियों के साथ मिलकर सुपारी लेकर की थी। इसके बाद वह अपराध करता रहा और पुलिस केस दर्ज करती रही।

चार साल पहले तांत्रिक की हत्या से सुर्खियों में आया था गुफरान, फोन से बनाए था दूरी

जागरण संवाददाता, प्रतापगढ़ : कौशांबी में पुलिस के हाथों ढेर हुए बदमाश मोहम्म्द गुफरान ने चार साल पहले जरायम की दुनिया में कदम रखा था। पहली बार उसका नाम 2019 में फतनपुर नई कोट में तांत्रिक लालता शर्मा की हत्या में सामने आया था। यह हत्या उसने साथियों के साथ मिलकर सुपारी लेकर की थी। इसके बाद वह अपराध करता रहा और पुलिस केस दर्ज करती रही। उसके घर के कुर्की की तैयारी भी थी। पुलिस के पास उसकी ऐसी कई तस्वीरें व वीडियो हैं, जिनमें वह असलहों संग दिख रहा है। उसके खिलाफ पुलिस ने चार साल में हत्या, लूट, हत्या का प्रयास, डकैती, गैंगस्टर समेत गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया था। मेडिकल स्टोर में फायरिंग कर की थी लूटपाट अप्रैल में उसने कचहरी रोड पर मेडिकल स्टोर पर फायरिंग कर नकदी लूटी थी। लीलापुर की लूट में उसका नाम पुलिस ने बताया था। पुलिस रिकार्ड में गुफरान पूरनपुर पटखान कोतवाली नगर का मूल निवासी था। वह अर्से से ननिहाल कटवढ़ लीलापुर व शहर के आजाद नगर में रहता था। जब 16 मई को महुआर के तनवीर की हत्या में इसका नाम आया तो उसकी तलाश के लिए पुलिस की कई टीमों का गठन किया गया। इसलिए नहीं पहुंच पा रही थी पुलिस गुफरान जानता था कि मोबाइल से ही अक्सर पुलिस लोकेशन का पता लगाकर पकड़ लेती है। ऐसे में वह मोबाइल का उपयोग बहुत ही कम करता था। अपने दोस्त के मोबाइल से बात कर लेता था।

