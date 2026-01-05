Language
    प्रतापगढ़ में पुलिस मुठभेड़, दो लुटेरों को लगी गोली, ई-रिक्शा चालक से लूट के बाद से तलाश रही थी पुलिस

    By Jagran News Edited By: Brijesh Srivastava
    Updated: Mon, 05 Jan 2026 12:44 PM (IST)

    प्रतापगढ़ में ई-रिक्शा चालक से लूट करने वाले दो आरोपियों को पुलिस ने मुठभेड़ में गिरफ्तार किया। पुलिस के अनुसार, बदमाशों ने पुलिस पर गोली चलाई, जिसके ...और पढ़ें

    प्रतापगढ़ पुलिस मुठभेड़ में ई-रिक्शा चालक को लूटने वाले बदमाश गोली लगने से घायल हुए। पुलिस मीडिया सेल

    जागरण संवाददाता, प्रतापगढ़। तमंचा एवं चाकू दिखाकर ई-रिक्शा चालक से लूट करने वाले दो आरोपितों को पुलिस ने मुठभेड़ में पकड़ा है। बदमाशों ने पुलिस पर गोली चलाई, जवाबी फायरिंग में दोनों के पैर में गोली लग गई। दो अन्य की तलाश पुलिस कर रही है।

    पूर्वी सहोदरपुर जेल रोड निवासी सुनील कुमार शनिवार रात मां बेल्हा देवी धाम रेलवे जंक्शन के पास ई-रिक्शा खड़ा कर सवारी का इंतजार कर रहा था। इसी दौरान चार युवक उसके पास पहुंचे और दिलीपपुर के रामपुर अधारगंज जाने के लिए 400 रुपये किराया तय करके ई-रिक्शा पर बैठ गए। रात डेढ़ बजे रामपुर अधारगंज गांव के पास सुनसान जगह पर ई-रिक्शा रोककर उसके ऊपर तमंचा और चाकू लगाकर ई-रिक्शा की बैटरी, मोबाइल तथा जेब में रखा सात सौ रुपये लूट लिए।

    इस घटना में चार अज्ञात लुटेरों पर केस दर्ज किया गया। जंक्शन पर लगे सीसीटीवी कैमरे के फुटेज की मदद से लवकुश ओझा पुत्र राकेश ओझा श्रीपुर रानीगंज और चांद पुत्र रामबृक्ष निवासी सराय शेर खां रानीगंज व दो अन्य आरोपितों को उसी रात चिह्नित कर लिया गया।

    एसपी दीपक भूकर ने बताया कि सटीक सूचना के आधार पर दिलीपपुर पुलिस ने एसओ बलराम सिंह के नेतृत्व में चौहर्जन पुल के पास सोमवार भोर करीब चार बजे वाहनों की चेकिंग शुरू कर दी। इस दौरान एक बाइक से लवकुश ओझा व चांद आते दिखे। रोकने पर पुलिस पर फायर करने लगे। जब पुलिस ने जवाब में फायरिंग की तो दोनों के पैर में गोली लग गई।