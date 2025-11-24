Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    प्रतापगढ़ में दंपती का बैग छीनकर बाइक सवार बदमाश फरार, SP ने एसओ को किया लाइन हाजिर

    By Ramesh Tripathi Edited By: Sachin Sharma
    Updated: Mon, 24 Nov 2025 12:52 PM (IST)

    प्रतापगढ़ में बाइक सवार बदमाश एक दंपती से बैग छीनकर फरार हो गए। घटना के बाद पुलिस अधीक्षक ने तत्काल कार्रवाई करते हुए संबंधित स्टेशन ऑफिसर को लाइन हाजिर कर दिया। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है और अपराधियों की तलाश जारी है।

    prefferd source google
    Hero Image

    प्रतीकात्मक तस्वीर

    संवाद सूत्र,जागरण दीवानगंज (प्रतापगढ़)। मांगलिक कार्यक्रम में शामिल होकर बाइक से घर जा रहे दंपती का बैग छीनकर बाइक सवार दो बदमाश शनिवार देर रात भाग निकले थे। इस मामले में लापरवाही मिलने पर एसपी ने एसओ कंधई अनिल कुमार को लाइन हाजिर कर दिया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    धूती पारा गांव निवासी धर्मराज प्रजापति अपनी पत्नी नीलम के साथ शनिवार को नगर कोतवाली के महुली स्थित मैरिज हाल में आयोजित एक मांगलिक कार्यक्रम में शामिल होने गए थे। समारोह में शामिल होने के बाद वहां से शनिवार रात 11 बजे वापस घर जा रहे थे। पट्टी चिलबिला मुख्य मार्ग पर मनैतापुर गांव के पास पीछे से आए बाइक सवार दो युवकों ने बाइक पर पीछे बैठी धर्मराज की पत्नी नीलम का बैग झपट्टा मारकर छीन लिया और भाग निकले।

    सूचना पर मौके पर पहुंची कंधई पुलिस ने जानकारी लेने के बाद पट्टी चिलबिला मुख्य मार्ग पर लगे सीसीटीवी फुटेज से आरोपितों को चिह्नित करने की कार्रवाई शुरू कर दी, मामले में पीड़ित ने शनिवार रात तहरीर नहीं दी। इस पर पुलिस वापस लौट गई। कार्य में शिथिलता बरतने पर रविवार सुबह दस बजे एसपी दीपक भूकर ने एसओ कंधई अनिल कुमार को वायरलेस सेट पर ही लाइन हाजिर कर दिया।

    रविवार दोपहर 12 बजे धर्मराज की तहरीर पर कंधई पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज आरोपितों को चिह्नित करने की कार्रवाई शुरू कर दी। प्रभारी एसओ कंधई असलम अंसारी ने बताया कि धर्मराज की तहरीर पर अज्ञात बाइक सवार बदमाशों के खिलाफ केस दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। जल्द ही घटना का पर्दाफाश कर दिया जाएगा।

    यह भी पढ़ें- प्रतापगढ़ के अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी निलंबित, वर्ष 2007 में आजमगढ़ मदरसा मामला सामने आने पर शासन ने की कार्रवाई