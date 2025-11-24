प्रतापगढ़ में दंपती का बैग छीनकर बाइक सवार बदमाश फरार, SP ने एसओ को किया लाइन हाजिर

संवाद सूत्र,जागरण दीवानगंज (प्रतापगढ़)। मांगलिक कार्यक्रम में शामिल होकर बाइक से घर जा रहे दंपती का बैग छीनकर बाइक सवार दो बदमाश शनिवार देर रात भाग निकले थे। इस मामले में लापरवाही मिलने पर एसपी ने एसओ कंधई अनिल कुमार को लाइन हाजिर कर दिया।

धूती पारा गांव निवासी धर्मराज प्रजापति अपनी पत्नी नीलम के साथ शनिवार को नगर कोतवाली के महुली स्थित मैरिज हाल में आयोजित एक मांगलिक कार्यक्रम में शामिल होने गए थे। समारोह में शामिल होने के बाद वहां से शनिवार रात 11 बजे वापस घर जा रहे थे। पट्टी चिलबिला मुख्य मार्ग पर मनैतापुर गांव के पास पीछे से आए बाइक सवार दो युवकों ने बाइक पर पीछे बैठी धर्मराज की पत्नी नीलम का बैग झपट्टा मारकर छीन लिया और भाग निकले।

सूचना पर मौके पर पहुंची कंधई पुलिस ने जानकारी लेने के बाद पट्टी चिलबिला मुख्य मार्ग पर लगे सीसीटीवी फुटेज से आरोपितों को चिह्नित करने की कार्रवाई शुरू कर दी, मामले में पीड़ित ने शनिवार रात तहरीर नहीं दी। इस पर पुलिस वापस लौट गई। कार्य में शिथिलता बरतने पर रविवार सुबह दस बजे एसपी दीपक भूकर ने एसओ कंधई अनिल कुमार को वायरलेस सेट पर ही लाइन हाजिर कर दिया।