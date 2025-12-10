माघ मेले से पहले प्रतापगढ़ के लोगों को मिली सौगात...अब शहर के इस क्षेत्र में भी रुकेंगी बसें, यात्रियों को होगी सहूलियत
माघमेला से पहले प्रयागराज रूट पर राजगढ़ के पास जिले के पहले रिक्वेस्ट स्टॉपेज पर बसें रुकेंगी। पहले इसके लिए भुपियामऊ आना पड़ता था। एआरएम के प्रयास से ...और पढ़ें
संवाद सूत्र, जागरण प्रतापगढ़। माघमेला से पहले प्रयागराज रूट पर राजगढ़ के पास जिले के पहले रिक्वेस्ट स्टॉपेज पर बसें रुकेंगी। निगम की बसों को इस स्टापेज पर ठहराव की गाइडलाइन जारी कर दी गई है। उम्मीद है कि शनिवार से यह पहल शुरू होगी।
प्रयागराज-अयोध्या राजमार्ग पर राजगढ़ गांव के समीप लंबे रूट की बसें नहीं रुकती हैं। इसके लिए भुपियामऊ आना पड़ता था। एआरएम के प्रयास से अब यहां रिक्वेस्ट स्टॉपेज की स्थापना की गई है।
राजगढ़ के आसपास सराय बहेलिया, बबुरहा सहित दस गांव के यात्री प्रयागराज, अयोध्या का सफर करने के लिए अब तक तीन किलोमीटर का सफर कर भुपियामऊ चौराहे तक जा रहे थे। ग्रामीणों ने एआरएम को पत्र देकर समस्या से अवगत कराया था।
अब इस स्टॉपेज पर निगम की सभी बसें रुकेंगी। इसके लिए एआरएम ने सुलतानपुर, अयोध्या, प्रयागराज क्षेत्रीय कार्यालय को पत्र भेज दिया है।
जनपद में माघ मेला से पहले रिक्वेस्ट स्टॉपेज की शुरूआत से यात्रियों को सहूलियत होगी। एआरएम अनवारुल हसन ने बताया कि प्रयागराज- अयोध्या राजमार्ग पर राजगढ़ गांव के पास पहले रिक्वेस्ट स्टॉपेज की शुरूआत की जा रही है।
यह भी पढ़ें- ट्रिगर दबा और चल गई गोली... यूपी में बंदूक के साथ फोटो खिंचवाने की जिद ने ले ली सुरक्षा गार्ड की जान
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।