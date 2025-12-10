माघ मेले से पहले प्रतापगढ़ के लोगों को मिली सौगात...अब शहर के इस क्षेत्र में भी रुकेंगी बसें, यात्रियों को होगी सहूलियत

संवाद सूत्र, जागरण प्रतापगढ़। माघमेला से पहले प्रयागराज रूट पर राजगढ़ के पास जिले के पहले रिक्वेस्ट स्टॉपेज पर बसें रुकेंगी। निगम की बसों को इस स्टापेज पर ठहराव की गाइडलाइन जारी कर दी गई है। उम्मीद है कि शनिवार से यह पहल शुरू होगी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें