Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    माघ मेले से पहले प्रतापगढ़ के लोगों को मिली सौगात...अब शहर के इस क्षेत्र में भी रुकेंगी बसें, यात्रियों को होगी सहूलियत

    By Sumit Mishra Edited By: Sachin Sharma
    Updated: Wed, 10 Dec 2025 09:20 AM (IST)

    माघमेला से पहले प्रयागराज रूट पर राजगढ़ के पास जिले के पहले रिक्वेस्ट स्टॉपेज पर बसें रुकेंगी। पहले इसके लिए भुपियामऊ आना पड़ता था। एआरएम के प्रयास से ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    संवाद सूत्र, जागरण प्रतापगढ़। माघमेला से पहले प्रयागराज रूट पर राजगढ़ के पास जिले के पहले रिक्वेस्ट स्टॉपेज पर बसें रुकेंगी। निगम की बसों को इस स्टापेज पर ठहराव की गाइडलाइन जारी कर दी गई है। उम्मीद है कि शनिवार से यह पहल शुरू होगी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    प्रयागराज-अयोध्या राजमार्ग पर राजगढ़ गांव के समीप लंबे रूट की बसें नहीं रुकती हैं। इसके लिए भुपियामऊ आना पड़ता था। एआरएम के प्रयास से अब यहां रिक्वेस्ट स्टॉपेज की स्थापना की गई है।

    राजगढ़ के आसपास सराय बहेलिया, बबुरहा सहित दस गांव के यात्री प्रयागराज, अयोध्या का सफर करने के लिए अब तक तीन किलोमीटर का सफर कर भुपियामऊ चौराहे तक जा रहे थे। ग्रामीणों ने एआरएम को पत्र देकर समस्या से अवगत कराया था।

    अब इस स्टॉपेज पर निगम की सभी बसें रुकेंगी। इसके लिए एआरएम ने सुलतानपुर, अयोध्या, प्रयागराज क्षेत्रीय कार्यालय को पत्र भेज दिया है।

    जनपद में माघ मेला से पहले रिक्वेस्ट स्टॉपेज की शुरूआत से यात्रियों को सहूलियत होगी। एआरएम अनवारुल हसन ने बताया कि प्रयागराज- अयोध्या राजमार्ग पर राजगढ़ गांव के पास पहले रिक्वेस्ट स्टॉपेज की शुरूआत की जा रही है।

    यह भी पढ़ें- ट्रिगर दबा और चल गई गोली... यूपी में बंदूक के साथ फोटो खिंचवाने की जिद ने ले ली सुरक्षा गार्ड की जान