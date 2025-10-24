प्रतापगढ़ में दर्दनाक हादसा, 33 हजार केवी की हाईटेंशन लाइन के करंट से बालक झुलसा, धमाके से दहशत में आ गए लोग

जागरण संवाददाता, प्रतापगढ़। सैकड़ों घरों के ऊपर से हर पल खतरा बनकर गुजरी 33 हजार केवी की हाईटेंशन लाइन एक बच्चे की जिंदगी पर ग्रहण बन गई। शुक्रवार शाम सेनानी नगर में लाइन की चपेट में आने से बच्चा गंभीर रूप से झुलस गया। उसे उपचार के लिए प्रयागराज भेजा गया है। इस घटना ने एक बार फिर मुहल्ले के लोगों को भयभीत कर दिया।

तीन दशक से खतरा बनी है हाईटेंशन लाइन भुपियामऊ पावर हाउस से दहिलामऊ उपकेंद्र को आने वाली यह हाईटेंशन लाइन तीन दशक से खतरा बनी हुई है। इस लाइन की रेंज में सेनानी नगर मोहल्ले का अधिक हिस्सा पड़ता है। इस मोहल्ले में किराए का कमरा लेकर रहने वाले अनुज मिश्रा शुक्रवार को अपना कमरा बदल रहे थे।

सेनानी नगर से कालेज मार्ग पर मकान में हादसा सेनानी नगर से सर्वेश्वरी मंदिर होते हुए डीएवी कालेज को जाने वाली सड़क के बगल वाले मकान में उन्होंने रहना तय किया था। वह परिवार और सामान लेकर शाम करीब पांच बजे नए मकान पर पहुंचे। सामान को रखा जाने लगा। इसी बीच उनका आठ साल का बेटा यथार्थ मिश्रा खेलते-खेलते छत पर चला गया।

तेज धमाके के साथ लाइन ट्रिप हुई इधर घर वाले अपने काम में व्यस्त थे। बच्चा हाई टेंशन लाइन की चपेट में आ गया, जिससे तेज धमाके के साथ लाइन ट्रिप हो गई। नीचे रहे लोग पहले या समझ ही नहीं पाए कि आखिर हुआ क्या...। कुछ देर बाद यथार्थ मिश्रा को वहां न पाकर स्वजन परेशान हो गए।