    प्रतापगढ़ में कोडीन युक्त कफ सीरप का स्टाक छिपाने पर एजेंसी संचालक गिरफ्तार, दुकान का पता भी बदल दिया था

    By Jagran News Edited By: Brijesh Srivastava
    Updated: Fri, 19 Dec 2025 04:08 PM (IST)

    प्रतापगढ़ में कोडीन युक्त कफ सीरप का स्टॉक छिपाने और धोखे से दुकान का पता बदलने के आरोप में एजेंसी संचालक मनोज कुमार सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया ...और पढ़ें

    प्रतापगढ़ पुलिस की गिरफ्त में कोडीन कफ सीरप स्टाक छिपाने वाले एजेंसी संचालक गिरफ्तार। सौजन्य : पुलिस मीडिया सेल

    जागरण संवाददाता, प्रतापगढ़। कोडीन युक्त सीरप के स्टाक काे छिपाने तथा धोखे से दुकान का पता बदलने के आरोपित को पुलिस ने शुक्रवार को गिरफ्तार किया। वह सुलतानपुर जिले का रहने वाला है। पिछले माह जांच को पहुंची तो उसके गायब होने का पता चला था।

    डेढ़ साल पहले मेडिकल एजेंसी का लाइसेंस लिया था 

    मोहनगंज में साक्षी एजेंसी के नाम से डेढ़ साल पहले मेडिकल एजेंसी का लाइसेंस लिया गया था। पिछले महीने औषधि निरीक्षक की टीम जब मोहनगंज पहुंची तो वहां उक्त नाम की एजेंसी नहीं मिली। वहां के लोगों द्वारा बताया गया कि काफी दिनों से यह दुकान नहीं खुली। संचालक मनोज कुमार सिंह पुत्र बिंदा प्रसाद सिंह चौहानपुर खरसारा मोतिगरपुर सुलतानपुर अपने घर चला गया है।

    पुराने मकान मालिक से मिलने आया था, पकड़ा गया 

    इसके बाद से पुलिस उसकी तलाश कर रही थी, हालांकि हाथ नहीं आ सका था। इस संबंध में सीओ प्रशांत राज ने बताया कि मनोज कुमार सिंह अपने पुराने मकान मालिक से मिलने मोहनगंज आया हुआ था। वहीं से उसे गिरफ्तार कर लिया गया।

