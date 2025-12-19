प्रतापगढ़ में कोडीन युक्त कफ सीरप का स्टाक छिपाने पर एजेंसी संचालक गिरफ्तार, दुकान का पता भी बदल दिया था

जागरण संवाददाता, प्रतापगढ़। कोडीन युक्त सीरप के स्टाक काे छिपाने तथा धोखे से दुकान का पता बदलने के आरोपित को पुलिस ने शुक्रवार को गिरफ्तार किया। वह सुलतानपुर जिले का रहने वाला है। पिछले माह जांच को पहुंची तो उसके गायब होने का पता चला था।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

डेढ़ साल पहले मेडिकल एजेंसी का लाइसेंस लिया था मोहनगंज में साक्षी एजेंसी के नाम से डेढ़ साल पहले मेडिकल एजेंसी का लाइसेंस लिया गया था। पिछले महीने औषधि निरीक्षक की टीम जब मोहनगंज पहुंची तो वहां उक्त नाम की एजेंसी नहीं मिली। वहां के लोगों द्वारा बताया गया कि काफी दिनों से यह दुकान नहीं खुली। संचालक मनोज कुमार सिंह पुत्र बिंदा प्रसाद सिंह चौहानपुर खरसारा मोतिगरपुर सुलतानपुर अपने घर चला गया है।