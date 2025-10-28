प्रतापगढ़ जिला स्पोर्ट्स स्टेडियम में बढ़ेगी सुविधा, तेज पिच पर अभ्यास करेंगे खिलाड़ी तो निखरेगी प्रतिभा

संसू, जागरण, प्रतापगढ़। जिला स्पोर्ट्स स्टेडियम में अब खिलाड़ी तेज पिच अभ्यास करेंगे। मैदान के चारों तरफ वाटर पाइप लाइन बिछाई जा रही है। इससे मैदान में जब भी, जहां भी पानी की आवश्यकता होगी, आसानी से पहुंच जाएगी। इससे खिलाड़ियों को अभ्यास के दौरान बेहतर ग्राउंड मिल सकेगा। उनकी खेल प्रतिभा में निखार आएगा।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

400 खिलाड़ी प्रशिक्षण ले रहे जिला स्पोटर्स स्टेडियम में दो शिफ्ट में प्रशिक्षण होता है। यहां करीब 400 खिलाड़ी प्रशिक्षण ले रहे हैं। क्रिकेट, बालीवाल, हाकी, कुश्ती, हैंडबाल, ताइक्वांडो सहित खेलों का अभ्यास कराया जाता है। दोनों शिफ्टों में खिलाड़ियों की भीड़ उमड़ती है। अभ्यास करते खिलाड़ियों को देखते ही बनता है। समय- समय पर यहां प्रतिनयोगिताएं होती है।

परेशानियां झेलनी पड़ती थी दरअसल, खिलाड़ियों और खेल के सापेक्ष ग्राउंड का दायरा छोटा है। इससे मैदान बहुत ही कम दिनों में कमजोर हो जाता है। ग्राउंड से धूल उड़ने लगता है। मैदान को तैयार करने के लिए पानी की व्यवस्था के लिए जो पाइप बिछाई गई थी, वह जर्जर हो चुकी थी। बहुत पुरानी थी। कई जगह लीकेज था। इससे काफी असुविधा होती थी। पानी सभी स्थानों पर नहीं पहुंच पाता था। इससे मैदान तैयार करने में काफी समय लगता था।

अब दूर होगी समस्या कर्मचारियों को काफी मशक्कत करनी पड़ती थी, लेकिन अब यह समस्या दूर हो जाएगी। मैदान के चारों तरफ पाइप बिछाई जा रही है। खोदाई के कार्य के साथ पाइप लाइन भी बिछाई जा रही है। इसमें जगह- जगह पानी के बहाव को पृथक करने की भी व्यवस्था की गई है, ताकि समुचित ढंग से पानी को पूरे ग्राउंड तक पहुंचाया जा सके।