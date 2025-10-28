Language
    रेलवे का फैसला, माल ढुलाई के लिए बने EDFC पर पहली बार दौड़ेंगी यात्री ट्रेनें, छठ पर्व के बाद वापसी में होगी सुविधा

    By Jagran News Edited By: Brijesh Srivastava
    Updated: Tue, 28 Oct 2025 05:47 PM (IST)

    भारतीय रेलवे पहली बार माल ढुलाई के लिए बने ईस्टर्न डेडीकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पर यात्री ट्रेनें चलाएगा। छठ पूजा के दौरान यात्रियों की भीड़ को देखते हुए रेलवे ने यह फैसला लिया है। गया-शकुरबस्ती और दानापुर-शकुरबस्ती विशेष ट्रेनें प्रयागराज के रास्ते दिल्ली तक जाएंगी। इस कदम से मुख्य रेल मार्गों पर दबाव कम होगा और यात्रियों को समय पर गंतव्य तक पहुंचने में मदद मिलेगी।(x)

    रेलवे मालगाड़ी कारिडोर पर पहली बार यात्री ट्रेनें चला रहा है। 

    जागरण संवाददाता, प्रयागराज। भारतीय रेलवे एक नया इतिहास रचने जा रहा है। देश में पहली बार माल ढुलाई के लिए बने ईस्टर्न डेडीकेटेड फ्रेट कारीडोर (ईडीएफसी) पर यात्री ट्रेनें दौड़ेंगी। यह ऐतिहासिक शुरुआत 28 अक्टूबर से हुई। छठ पूजा के दौरान यात्रियों की भारी भीड़ को देखते हुए रेलवे ने यह बड़ा कदम उठाया है। इस कदम से न केवल मुख्य रेल मार्गों पर दबाव कम होगा, बल्कि यात्रियों को समय पर गंतव्य तक पहुंचाने में भी मदद मिलेगी।

    छठ पूजा के बाद लौटने वाले यात्रियों को राहत मिलेगी

    छठ पूजा पर्व का आज समापन हुआ। इस दौरान लाखों लोग अपने घरों को लौटते हैं और पर्व के बाद वापसी करते हैं। इस भीड़ को संभालने के लिए रेलवे ने कई विशेष ट्रेनें चलाने का फैसला किया है। इनमें से छह ट्रेनें फ्रेट कारीडोर के रास्ते चलेंगी।

    दो ट्रेनों का शेड्यूल जारी

    अभी दो ट्रेनों का शेड्यूल जारी हो चुका है, जिनमें गया-शकुरबस्ती (दिल्ली) और दानापुर-शकुरबस्ती विशेष ट्रेनें शामिल हैं। ये ट्रेनें प्रयागराज के रास्ते दिल्ली तक जाएंगी। फ्रेट कारीडोर पर यात्री ट्रेनों का संचालन एक अनूठा प्रयोग है। ये ट्रेनें उत्तर मध्य रेलवे के प्रयागराज मंडल के चुनार से फ्रेट कारीडोर में प्रवेश करेंगी और दादरी तक इसी मार्ग पर चलेंगी। इसके बाद चिपियाना बुजुर्ग में ये ट्रेनें फिर से दिल्ली-हावड़ा मुख्य रेल मार्ग पर लौट आएंगी।

    छठ पूजा के बाद भारी भीड़ वापस लौटेगी

    इस व्यवस्था से मुख्य मार्ग पर नियमित ट्रेनों का संचालन सुचारू रहेगा और विशेष ट्रेनें भी समय पर चल सकेंगी। रेलवे के इस कदम से यात्रियों को काफी राहत मिलने की उम्मीद है। छठ पूजा के बाद वापसी करने वाले यात्रियों की भीड़ को देखते हुए रेलवे ने पहले से ही तैयारी शुरू कर दी है। मंगलवार को सूर्योदय के साथ ही छठ व्रत पूरा हुआ और लोग अपने गंतव्यों की ओर रवाना होंगे। इस दौरान ट्रेनों में भारी भीड़ होने की संभावना है। रेलवे का यह नया प्रयोग न केवल समय की बचत करेगा, बल्कि यात्रियों के लिए सुरक्षित और सुगम यात्रा भी सुनिश्चित करेगा।

    क्या बोले एनसीआर के जनसंपर्क अधिकारी

    उत्तर मध्य रेलवे (एनसीआर) के जनसंपर्क अधिकारी शशिकांत त्रिपाठी ने बताया, फ्रेट कारीडोर पर यात्री ट्रेनों का संचालन एक नया और महत्वपूर्ण कदम है। अभी दो ट्रेनों का नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जो दिल्ली के शकुरबस्ती तक जाएंगी। इस कदम से यात्रियों को समय पर यात्रा सुविधा मिलेगी और मुख्य मार्ग पर भी दबाव कम होगा।

