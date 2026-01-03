Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    जिद पर अड़ी पत्नी को पति ने प्रेमी के साथ किया विदा, बच्चों की ममता को भी ठुकराकर चली गई महिला

    By Rajan Shukla Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Sat, 03 Jan 2026 10:27 PM (IST)

    प्रतापगढ़ में एक अनोखा मामला सामने आया है, जहां एक पति ने अपनी पत्नी को उसके प्रेमी के साथ विदा कर दिया। महिला ने अपने दो बच्चों की ममता को भी ठुकराकर ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    संवाद सूत्र, संडवा चंद्रिका। जिंदगी कभी-कभी ऐसे मोड़ पर ले आती है कि दिल पर पत्थर रखकर फैसले लेने पड़ते हैं। यहां शनिवार को एक ऐसा ही प्रकरण सामने आया, जिसमें युवक को अपनी पत्नी को उसके प्रेमी के साथ विदा करना पड़ा। केवल पति के विश्वास को ही नहीं, महिला अपने बच्चों की ममता को भी ठुकराकर चली गई।

    अंतू के एक गांव के युवक की पत्नी बगल के गांव निवासी युवक से प्रेम करती है। दोनों आए दिन मिलते-जुलते रहते थे। महिला के दो बच्चे हैं, लेकिन वह बच्चों को छोड़कर आए दिन अपने प्रेमी के पास चली जाती थी। इससे पति आजिज आ गया था। शनिवार को पति-पत्नी व उसका प्रेमी अंतू थाने पहुंचे।

    यहां महिला ने पुलिस को प्रार्थना पत्र देकर बताया कि वह अपने प्रेमी के साथ रहना चाहती है। हम दोनों यानी पति-पत्नी आपसी समझौता कर रहे हैं। युवक ने तय किया कि वह अपनी पत्नी की विदाई उसके प्रेमी के साथ करेगा, ताकि घर की कलह दूर हो सके।

    यह अजब-गजब प्रार्थना पत्र देख पुलिस पहले तो चकरा गई। दाेनों पक्षों को समझाने का प्रयास किया। कहा कि इससे बच्चों का नुकसान होगा। उनकी परवरिश बाधित होगी, लेकिन महिला यही जिद करती रही कि वह प्रेमी संग जाएगी।

    विवश होकर पुलिस ने पति की लिखित सहमति पर उसकी पत्नी को प्रेमिका के साथ जाने दिया। पति व प्रेमी के बीच हुए समझौते के अनुसार दोनों बच्चे अपने पिता के साथ रहेंगे। पत्नी को उसके प्रेमी के साथ विदा करने का यह प्रकरण चर्चा में है।

    अंतू थाने के अपराध निरीक्षक विनोद यादव ने बताया है कि शाम को पति-पत्नी व प्रेमी थाने पर आए थे। महिला के पति द्वारा लिखापढ़ी करके उसे प्रेमी के साथ रहने को भेज दिया। आपसी समझौते पर दोनों पक्षों के हस्ताक्षर हैं।