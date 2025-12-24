Language
    पूर्वांचल से दिल्ली की यात्रा में लग रहे 22 घंटे, दिसंबर में घट गए 40000+ यात्री

    By Praveen Yadav Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Wed, 24 Dec 2025 05:41 PM (IST)

    प्रतापगढ़ में कोहरे और शीतलहर से परिवहन प्रभावित है। दिल्ली की यात्रा में 22 घंटे लग रहे हैं, जिससे रोडवेज बसों की कमाई घट गई है। दिसंबर में यात्रियों ...और पढ़ें

    संवाद सूत्र, प्रतापगढ़। कोहरा और शीतलहर से आम जनजीवन बेहाल है। इसका सबसे ज्यादा असर परिवहन पर पड़ रहा है। दिल्ली की यात्रा में ही 21 से 22 घंटे लग जा रहे हैं। इस माह जहां हजारों यात्रियों ने कम सफर किया, वहीं लाखों रुपये के राजस्व का भी झटका लग गया। रोडवेज बसों के लोड फैक्टर में एक से दो किमी का अंतर आ रहा है।

    प्रतापगढ़ डिपो से रोजाना करीब 91 बसों का संचालन हो रहा है। इसमें रोडवेज बस और अनुबंधित शामिल हैं। डिपो से प्रतिदिन दो से तीन बसों का संचालन कौशांबी यानी आनंद बिहार डिपो के पास होता है। एक तरफ की दूरी 650 किमी है। सामान्य दिनों में जहां बसें 16 से 18 घंटे में पहुंचती थीं। कोहरे और कड़ाके की ठंड में यह सफर 21 से 22 घंटे का हो गया है।

    आम दिनों में डिपो की प्रतिदिन 13 से 15 लाख तक आय होती थी, वहीं अब 10 से 12 लाख रुपये की ही कमाई हो पा रही है। बसों का लोड फैक्टर भी घट गया है। एक लीटर डीजल में जहां बसें पांच से छह किमी चलती थीं, वहीं अब तीन से चार किमी ही चल पा रही हैं। सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक अनवार अहमद ने बताया कि कोहरे से बसों के संचालन पर काफी असर पड़ रहा है। सवारियां कम निकलने से इनकम कम हो रही है। लोड फैक्टर पर भी अंतर आ रहा है

    पद्मावत एक्सप्रेस समेत आधा दर्जन ट्रेनें रहीं लेट
    कोहरे और कड़ाके की ठंड के चलते ट्रेनें भी अपने निर्धारित समय से घंटों देरी से चल रही हैं। बुधवार को भी मां बेल्हा देवी धाम प्रतापगढ़ जंक्शन से गुजरने वाली कई ट्रेनें देरी से गुजरीं। दिल्ली से प्रतापगढ़ जंक्शन को जाने वाली पद्मावत एक्सप्रेस अपने निर्धारित समय करीब साढ़े आठ बजे से ढाई घंटे की देरी से आई।

    लोकमान्य तिलक टर्मिनल से अयोध्या को जाने वाली तुलसी एक्सप्रेस भी चार घंटे, नीलांचल एक्सप्रेस दो घंटे और प्रयागराज संगम एक्सप्रेस एक घंटे की देरी से प्रतापगढ़ जंक्शन पर आई। इस रूट से गुजरने वाली कुछ अन्य ट्रेनें भी अपने निर्धारित समय से घंटों लेट रहीं। ट्रेनों की लेटलतीफी से यात्रियों को परेशानी हुई। वह ट्रेन के इंतजार में ठंड से कांपते नजर आए। ट्रेन में सवार होने के बाद राहत की सांस ली। स्टेशन अधीक्षक जेपी शुक्ला ने बताया कि कोहरे के चलते कई ट्रेनें विलंब से चल रही हैं।

    पारिवारिक कार्यों से बुधवार को प्रतापगढ़ शहर आया था। काम निपटाने के बाद जब घर जाने के लिए ट्रेन पकड़ने प्रतापगढ़ जंक्शन पर पहुंचा तो पता चला कि काफी लेट है।
    - ऋषि सेनानी, वाराणसी

    लखनऊ जाने के लिए ट्रेन पकड़ने रेलवे स्टेशन आया। लखनऊ जाने वाली ट्रेनें लेट होने से काफी दिक्कतें हुईं। ठंड में घंटों ट्रेन का इंतजार करना पड़ा।
    - उदय राज यादव, हुसैनपुर

    प्रतापगढ़ डिपो से रोडवेज बस पकड़कर प्रयागराज के लिए निकला। ठंड अधिक होने से कंपकपी का अहसास हुआ। कोहरे से बसें धीमी रफ्तार में चल रही थीं।
    - ऋषभ शुक्ला, सहोदरपुर पश्चिमी

    अक्सर रोडवेज बस से सफर करना होता है। ठंड में तो सफर करने में दिक्कतें आ रही हैं। खासकर रोड पर नदी और नालों के आने से तेज हवा आने लगती है।
    - लल्लन खान, महुआर

    माह इनकम (₹) यात्री
    दिसंबर 32,576,293 326,505
    जनवरी 26,454,127 271,707
    फरवरी 23,846,101 243,637
    मार्च 32,327,296 308,953
    अप्रैल 35,167,676 345,310
    मई 34,516,445 347,015
    जून 30,951,645 308,424
    जुलाई 25,360,548 269,360
    अगस्त 31,960,780 333,831
    सितंबर 24,854,512 270,933
    अक्टूबर 29,516,270 311,555
    नवंबर 34,065,145 366,883
    दिसंबर 32,576,293 326,505