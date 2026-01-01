सांप से भिड़ गई बिल्ली... फिर क्या हुआ? इंटरनेट मीडिया पर प्रतापगढ़ में दिन भर छाया रहा अनोखा ‘युद्ध’

जागरण संवाददाता, प्रतापगढ़। सांप और नेवले की लड़ाई तो आप लोगों ने अक्सर सुनी और देखी भी होगी, लेकिन यहां मामला कुछ और ही था। सांप और बिल्ली की लड़ाई हुई तो इसका वीडियो भी इंटरनेट मीडिया पर छाया हुआ है। लालगंज अझारा गांव में तीन दिन पहले हुए इस युद्ध का वीडियो गुरुवार को खूब चल रहा है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

सांप और बिल्ली में भीषण युद्ध झाड़ी से निकलकर घर की ओर जा रहे सांप पर नजर पड़ते ही बिल्ली झपट पड़ती है। उसे लगता कि अगर यह घर में चला गया तो जिस घर में उसे, दूध और चूहे का भोजन मिलता है, वहां के सदस्यों को सर्प नुकसान पहुंचा सकता है। ऐसे में बिल्ली सांप से भिड़ गई। दोनों में भीषण युद्ध हुआ।