सांप से भिड़ गई बिल्ली... फिर क्या हुआ? इंटरनेट मीडिया पर प्रतापगढ़ में दिन भर छाया रहा अनोखा ‘युद्ध’
प्रतापगढ़ के लालगंज अझारा गांव में एक बिल्ली और सांप के बीच अनोखी लड़ाई हुई। झाड़ी से निकले सांप को बिल्ली ने घर में घुसने से रोकने के लिए उस पर हमला ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, प्रतापगढ़। सांप और नेवले की लड़ाई तो आप लोगों ने अक्सर सुनी और देखी भी होगी, लेकिन यहां मामला कुछ और ही था। सांप और बिल्ली की लड़ाई हुई तो इसका वीडियो भी इंटरनेट मीडिया पर छाया हुआ है। लालगंज अझारा गांव में तीन दिन पहले हुए इस युद्ध का वीडियो गुरुवार को खूब चल रहा है।
सांप और बिल्ली में भीषण युद्ध
झाड़ी से निकलकर घर की ओर जा रहे सांप पर नजर पड़ते ही बिल्ली झपट पड़ती है। उसे लगता कि अगर यह घर में चला गया तो जिस घर में उसे, दूध और चूहे का भोजन मिलता है, वहां के सदस्यों को सर्प नुकसान पहुंचा सकता है। ऐसे में बिल्ली सांप से भिड़ गई। दोनों में भीषण युद्ध हुआ।
और बिल्ली ने सांप की ले ली जान
कभी सांप भारी पड़ता तो कभी बिल्ली। मुंह में सांप को दबाकर बिल्ली ने कई बार पटका तो सांप की हेकड़ी निकल गई। अंत तक उसने उसे डसने का पूरा प्रयास किया, लेकिन अंत में बिल्ली के हमले से वह जान गवां बैठा। बिल्ली उसे मुंह में दबाकर ले भागी। इस तरह सांप रिहायशी घर में नहीं घुस पाया। यह वीडियो हर किसी की जुबान पर है।
