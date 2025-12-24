Language
    स्टेयरिंग फेल होने से गड्ढे में गिरी स्कूली बस, 10 बच्चे घायल; मची चीख-पुकार

    By Ramesh Tripathi Edited By: Sachin Sharma
    Updated: Wed, 24 Dec 2025 10:04 AM (IST)

    घायल बच्चों का हाल जानते पुलिसकर्मी

    संवाद सूत्र, जागरण प्रतापगढ़। दीवानगंज में बच्चों को विद्यालय से घर छोड़ने जा रही एक प्राइवेट विद्यालय की बस स्टेयरिंग फेल होने के कारण अचानक अनियंत्रित होकर नहर के किनारे पुल के पास गहरे गड्ढे में चली गई। इससे बस में बैठे 10 बच्चे मामूली रूप से घायल हो गए। अस्पताल में उपचार के बाद सभी बच्चों को घर भेज दिया गया।

    राम मूर्ति पब्लिक स्कूल से बच्चों को घर छोड़ने जा रही स्कूली बस कंधई गोलाही गांव स्थित नहर के किनारे बने पुल के पास मंगलवार दोपहर लगभग एक बजे सड़क किनारे स्थित गहरे गड्ढे में चली गई। स्कूल बस के गड्ढे में घुसने से उस पर बैठे करीब दो दर्जन बच्चे दहशत में आ गए और चीख पुकार मच गई।

    आसपास के लोगों ने मौके पर पहुंच कर सभी बच्चों को बस से बाहर निकाला। इस दौरान चौपई गांव निवासी देवी प्रसाद का कक्षा दो में पढ़ने वाला सात वर्षीय पुत्र शंकर पटेल, गुड्डू मिश्र का छह वर्षीय पुत्र अभी मिश्रा तथा धीरज कुमार का नौ वर्षीय पुत्र लक्ष्य त्रिपाठी के साथ ही आरिफ, शाकिब, कुलबीर,अंश, चाहत, राघव सहित दस बच्चे मामूली रूप से घायल हो गए।

    सभी घायल बच्चों को प्राथमिक उपचार के लिए सीएचसी बेलखरनाथ धाम ले जाया गया, वहां से उपचार के बाद सभी को घर भेज दिया गया। सीओ पट्टी मनोज कुमार सिंह रघुवंशी भी सीएचसी बेलखरनाथ धाम पहुंच गए और घायल बच्चों के बारे में जानकारी ली।

    दीवानगंज चौकी इंचार्ज दीपक कुमार ने बताया कि पुरुषोत्तमपुर गांव स्थित श्रीराम मूर्ति पब्लिक स्कूल की बस स्टेयरिंग फेल होने से गड्ढे में चली गई थी, मामूली रूप से घायल बच्चों का उपचार कराने के बाद घर भेज दिया गया। जांच में पता चला कि वाहन के सभी कागज दुरुस्त थे।

