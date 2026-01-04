Language
    प्रतापगढ़ में दर्दनाक सड़क हादसा, डिवाइडर से बाइक के टकराने से बैंक कैशियर की मौत

    By Sumit Mishra Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Sun, 04 Jan 2026 10:16 PM (IST)

    प्रतापगढ़ में एक दर्दनाक सड़क हादसे में एसबीआई कैशियर दीप चटर्जी की मौत हो गई। ऊंचाहार से खाना खाकर दोस्तों के साथ लौटते समय कुंडा के हथिगवां ओवरब्रिज ...और पढ़ें

    डिवाइडर से बाइक के टकराने से बैंक कैशियर की मौत।

    संवाद सूत्र, कुंडा। दोस्तों के साथ बाइक से ऊंचाहार से खाना खाकर लौट रहे प्रयागराज निवासी बैंक कैशियर की बाइक अनियंत्रित होकर ओवरब्रिज के डिवाइडर से टकरा गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि वह करीब 30 फीट नीचे सर्विस रोड पर गिर पड़े, जिससे उनकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई।

    प्रयागराज जनपद के राजापुर कसारी मसारी मोहल्ला निवासी मिलन चटर्जी के इकलौता बेटे 26 वर्षीय दीप चटर्जी छह माह पहले एसबीआइ में कैशियर के पद पर नियुक्त हुए थे।

    वह रविवार को हिम्मतगंज मुहल्ला निवासी हर्ष साहू पुत्र राम बाबू साहू, राजरूपपुर निवासी इक्षित पुत्र स्व. मनोज साहू, सुलेमसराय धूमनगंज निवासी हर्षित पांडेय पुत्र नागेश पांडेय के साथ अलग-अलग रेसर बाइक से ऊंचाहार में ढाबे पर खाना खाने गए हुए थे।

    यहां से चारों खाना खाने के बाद अपनी-अपनी बाइक से तेज रफ्तार से घर प्रयागराज लौट रहे थे कि दोपहर करीब तीन बजे सभी लोग बाइक लेकर हथिगवां ओवरब्रिज के पास पहुंचे थे कि ओवरब्रिज पर चढ़ते ही दीप चटर्जी की बाइक अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई, जिससे उनका हेलमेट मौके पर ही चकनाचूर हो गया।

    टक्कर इतनी जोरदार थी कि दीप नीचे गिर पड़े। इससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस दोस्तों की मदद से उसे कुंडा सीएचसी ले गई। यहां पर चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया।

    इधर, इसकी जानकारी होते ही स्वजन में चीख-पुकार मच गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। कोतवाल सत्येंद्र सिंह का कहना है कि युवक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। कार्रवाई की जा रही है।