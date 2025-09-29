Language
    पीलीभीत में प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे युवक ने फंदे से लटक कर दी जान

    By Devendrda Deva Edited By: Shivgovind Mishra
    Updated: Mon, 29 Sep 2025 10:21 AM (IST)

    पीलीभीत में एक 19 वर्षीय युवक प्रसंग यादव अपने किराए के कमरे में पंखे से लटका पाया गया। वह प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा था। कमरा अंदर से बंद होने पर मकान मालिक ने दरवाजा तोड़ा तो घटना का पता चला। मृतक के पिता ने गांव के लोगों पर प्रताड़ना का आरोप लगाया है जिससे तंग आकर उसने आत्महत्या की। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    फंदे पर लटका मिला युवक का शव। जागरण

    प्रतियोगी परीक्षाओं की शहर में किराए का कमरा लेकर कर रहा था तैयारी

    स्वजन ने पुरानी रंजिश के चलते प्रताड़ना करने का लगाया आरोप

    जागरण संवाददाता, पीलीभीत । माधोटांडा थाना क्षेत्र के ग्राम सेलहा निवासी 19 वर्षीय प्रसंग यादव पुत्र श्यामसुंदर वर्तमान समय में थाना सुनगढ़ी क्षेत्र के राजाबाग कालोनी में महेश चंद के मकान में किराए पर रहता था। वह यहां रहकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा था। शनिवार रात प्रसंग का कमरा अंदर से बंद था।

    काफी देर तक कमरा न खुलने पर मकान मालिक व साथी किराएदार संदीप कुमार, तप विश्वास ,सुरेश पटेल ने दरवाजा खटखटाया लेकिन दरवाजा नहीं खुला। इसके बाद मकान मालिक ने कमरे का गेट तोड़ा। अंदर का नजारा देखकर लोग दंग रह गए। कमरे के अंदर प्रसंग यादव का शव दुपट्टे के फंदे से पंखा लगाने के लिए लगाए गए हुक से लटका मिला।

    पुलिस ने परिजनों को दी सूचना

    इसकी सूचना मृतक के स्वजन अलावा सुनगढ़ी पुलिस को दी गई। सूचना मिलने पर प्रभारी निरीक्षक सुनगढ़ी नरेश कुमार त्यागी फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने फील्ड यूनिट की टीम को मौके पर बुलाया। फील्ड यूनिट की टीम ने मौके पर पहुंचकर साक्ष्य एकत्र किए। मकान मालिक ने पुलिस को बताया कि मृतक दोपहर तीन बजे तक देखा गया था।

    इधर मृतक के पिता श्यामसुंदर ने थाना सुनगढ़ी पुलिस को बताया कि उसकी गांव के लोगों से रंजिश चल रही थी। वह लोग अक्सर उसके पुत्र प्रसंग को भी प्रताड़ित करते थे। उनकी प्रताड़ना से तंग आकर ही उसने आत्महत्या कर है। प्रभारी निरीक्षक सुनगढ़ी नरेश त्यागी ने बताया कि अभी स्वजन की ओर से कोई तहरीर नहीं मिली है। युवक के आत्महत्या करने के कारणों की जांच की जा रही है।