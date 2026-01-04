Weather Update: पीलीभीत में कड़ाके की ठंड का कहर जारी, सूरज भी नहीं दे पाया राहत

जागरण संवाददाता, पीलीभीत। ठंड की सीजन के सबसे ठंडे दिन लगातार हो रहे है। इन दिनों में सुबह से ही आसमान में घने कोहरे की चादर लिपटी रही और दोपहर में सूर्य देव की एक हल्की चमक दिखाई तो दी, लेकिन वह कड़ाके की ठिठुरन से राहत देने में पूरी तरह नाकाम रही। बर्फीली पछुआ हवाओं ने गलन इतनी बढ़ा दी कि लोग दिनभर अलाव और गर्म कपड़ों में लिपटे नजर आए।

तापमान में गिरावट से कोल्ड डे

मौसम विभाग के आंकड़ों पर नजर डालें तो पिछले 15 दिनों में तापमान उतार चढ़ाव पर रहा है। जहां 20 दिसंबर को अधिकतम तापमान 21.5 डिग्री था, वहीं शनिवार को यह लुढ़ककर 14.07 डिग्री सेल्सियस पर आ गया। न्यूनतम तापमान भी 6.5 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। दिन के तापमान में आई इस भारी गिरावट लगभग पांच से छह डिग्री के कारण कोल्ड डे जैसी स्थिति बनी रही।

कोहरे के चलते दृश्यता भी कम रह गई, शुक्रवार से शुरू हुआ बर्फीली हवाओं का सिलसिला शनिवार को भी जारी रहा। पहाड़ों से आ रही सीधी हवाओं ने मैदानी इलाकों में कनकनी बढ़ा दी है। बाज़ारों में सन्नाटा पसरा रहा और लोग जरूरी काम से ही घरों से बाहर निकले।