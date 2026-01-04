पीलीभीत: पिंक सिटी जमीन कब्जे मामले में 10 भू-माफियाओं पर गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई

जागरण संवाददाता, पीलीभीत। शहर की पाश कालोनी पिंक सिटी में अवैध रूप से जमीन कब्जाने और विरोध करने पर मारपीट व बवाल करने वाले गिरोह के विरुद्ध पुलिस ने शिकंजा कस दिया है। जिलाधिकारी के अनुमोदन के बाद शहर की सदर कोतवाली पुलिस ने गिरोह के सरगना समेत 10 सदस्यों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज की है।

डीएम ज्ञानेंद्र सिंह के अनुमोदन के बाद कोतवाली पुलिस ने दर्ज की रिपोर्ट शहर की सदर कोतवाली प्रभारी निरीक्षक सत्येंद्र कुमार ने बताया कि क्षेत्र की पिंक सिटी कालोनी निवासी अहमद नबी ने जमीनों को कब्जाने के लिए एक गिरोह बनाया। इस गिरोह में उसके साथ हनीफ, एजाज, परवेज मलिक, बाबू उर्फ अरशद, मोहम्मद फारूक, मोहम्मद यूसुफ, यूनुस, इमाम शमशुल और अकील अहमद शामिल हैं। उन्होंने बताया कि लंबे समय से शहर के विभिन्न हिस्सों में कीमती जमीनों को चिन्हित कर उन पर अवैध कब्जा करने और उन्हें औने-पौने दामों पर बेचकर अवैध आर्थिक लाभ कमाने की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा था।

भू-माफियाओं में खलबली, मार्च 2024 में नकटादाना चौराहे पर हुआ था बवाल आरोपितों ने मार्च 2024 में कालोनी में जमीन पर कब्जे का प्रयास किया था, इसका विरोध करने मारपीट की थी साथ ही नकटादाना चौराहे पर सरेराह बवाल किया गया था। उस दौरान सिविल लाइन चौकी प्रभारी प्रीतम सिंह की ओर से आरोपितों के विरुद्ध दो अलग-अलग प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। पुलिस ने सभी घटनाओं के साक्ष्य जुटाकर न्यायालय में दाखिल कर दी थी। इसके बाद डीएम ने मामले की जांच कर आरोपितों के विरुद्ध गैंगस्टर की कार्रवाई का अनुमोदन किया।