पीलीभीत में आवारा खूंखार कुत्ते का आतंक, पांच लोग को काटा; एक की हालत गंभीर
पीलीभीत के पूरनपुर क्षेत्र के गांव गैलुइया में एक आवारा कुत्ते ने सोमवार शाम पांच लोगों को काटकर घायल कर दिया जिनमें चार बच्चे और एक युवक शामिल हैं। बच्चों को एंटी रेबीज का टीका लगवाया गया जबकि युवक की हालत गंभीर होने पर उसे निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एक अन्य घटना में गज़ड़ा निवासी वीरपाल को भी कुत्ते ने काटकर घायल कर दिया।
जागरण संवाददाता, पीलीभीत। आवारा कुत्तों के आतंक लगातार बढ़ रहा है। सोमवार शाम पूरनपुर क्षेत्र के गांव गैलुइया में एक आवारा कुत्ते ने पांच लोगों को काटकर घायल कर दिया, जिनमें चार बच्चे एक युवक शामिल है।
स्वजन ने बच्चों के पूरनपुर सीएससी पर एंटी रैबीज का टीका लगवाए वहीं मंगलवार सुबह को एंटी रैबीज सीरम लगवाने के लिए जिला अस्पताल पहुंचे। वहीं युवक की हालत गंभीर होने पर स्वजन ने निजी अस्पताल में भर्ती कराया है।
खूंखार कुत्तों से परेशान हैं लोग
गैलुइया निवासी असलम ने बताया कि उनकी बेटी शमा और पड़ोस के नासिर का दुकान पर जा रहे थे। रास्ते में दोनों को एक खूंखार कुत्ते ने काट लिया। आसपास के लोगों ने दोनों को आवारा कुत्ते से छुड़ाया। बताया गया उस कुत्ते ने गांव के एक युवक और दो बच्चों को और काटा। युवक की हालत गंभीर होने पर उसे स्वजन ने निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
हालांकि जिन बच्चों को आवारा कुत्ते के द्वारा काटा। उन्हें स्वजन ने जिला अस्पताल लाकर एंटी रैबीज का सीरम लगवाया है। वही गज़ड़ा निवासी वीरपाल को भी सोमवार रात सात बजे आवारा कुत्ते ने काटकर घायल कर दिया। वह अपने घर के बाहर खड़े हुए थे। अचानक से आवारा कुत्ते ने उनके पैर पर हमला कर दिया वह भी जिला अस्पताल में टीका लगवाने पहुंचे थे।
