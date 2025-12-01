संवाद सहयोगी, जागरण, बीसलपुर (पीलीभीत)। शासन के कड़ी निर्देशों के बाद भी विभाग के संबंधित अधिकारियों की लापरवाही के चलते निराश्रित गोवंश हाईवे से लेकर गांव और नगर की सड़कों व गली मोहल्लों में पूरे दिन स्वच्छंद घूम कर लोगों को चोट पहुंचा रहे हैं। इस समस्या से जनमानस में दिनों दिन रोष व्याप्त होता जा रहा है। सांड़ के हमले से बाइक सवार युवक व दो महिलाएं घायल हो गईं, जिनमें एक महिला की हालत गंभीर होने पर जिला अस्पताल में रेफर किया गया।

सरकार की लाख कोशिशों के बावजूद बीसलपुर दियोरिया, बिलसंडा, पीलीभीत, शाहजहांपुर और बरेली मार्ग पर स्वच्छंद रूप से घूमने वाले गोवंशों की संख्या कम होने के बजाय दिनों दिन बढ़ती जा रही है। इतना ही नहीं अब यह गोवंश गांव में और नगर में मोहल्ले में भी अपना डेरा जमाए हुए है, जिससे खास कर पढ़ने वाले छोटे-छोटे बच्चों को स्कूल जाते समय भारी असुविधा का सामना करना पड़ता है।

सांड़ अक्सर लोगों पर हमलावर हो जाते हैं। रविवार रात को बिलसंडा थाना क्षेत्र के ग्राम चरखौला निवासी अर्जुन कुमार अपने साथ सुखदेवी पत्नी राजपाल और रामकली पत्नी श्रीकृष्ण को दियोरिया कला से बाइक पर बैठा कर अपने गांव चरखौला के लिए जा रहे थे। उनकी बाइक जैसे ही दियोरिया कोतवाली के सामने पहुंची वैसे ही मार्ग के किनारे खड़े गोवंशों में से एक सांड अचानक बाइक के सामने आ गया, जिससे अर्जुन कुमार की बाइक सांड़ से टकरा गई और वे सभी मार्ग पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए।

घायल होने के बाद उनकी चीख पुकार सुनकर मौके पर पुलिस पहुंच गई। और उन्होंने सभी लोगों को उपचार के लिए बीसलपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र एंबुलेंस से भिजवाया, जहां उनका प्राथमिक उपचार करने के बाद सुखदेवी की हालत गंभीर होने के कारण उन्हें जिला चिकित्सालय रेफर कर दिया गया। बाकी दोनों लोगों का उपचार करने के बाद उनकी छुट्टी कर दी गई।

इससे पहले भी लगभग एक माह पूर्व बिलसंडा थाना क्षेत्र के ग्राम कनपरी निवासी विष्णु कुमार सुबह के समय अपने खेत पर फसल देखने जा रहे थे। वह अपने घर से कुछ दूर पहुंचे थे। इसी दौरान गांव की गली में घूम रहे सांड़ ने उनके ऊपर हमला बोल दिया था, जिससे वह गंभीर रूप से घायल होकर जमीन पर गिर गए थे।

परिवार वालों ने उन्हें घायल अवस्था में बिलसंडा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उपचार के लिए भर्ती कराया। चिकित्सक ने उनका स्वास्थ्य परीक्षण करने के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया था इस तरह की अन्य घटनाएं भी क्षेत्र में पूर्व में घटित हो चुकी है, फिर भी प्रशासनिक अधिकारी इस ओर से गंभीर नहीं दिखाई दे रहे हैं।