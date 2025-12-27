माघ मेले के लिए चलेगी कासगंज-झूंसी विशेष ट्रेन, पीलीभीत से भी मिलेगी सुविधा

जागरण संवाददाता, पीलीभीत। प्रयागराज में आयोजित होने वाले माघ मेले के लिए रेल प्रशासन की विशेष गाड़ी का संचालन किया जाएगा। कासगंज-झूंसी माघ मेला विशेष गाड़ी का संचालन 28, 29 और 30 दिसंबर को किया जाएगा।

कासगंज−झूसी का संचालन

विशेष गाड़ी 00501 कासगंज-झूंसी का संचालन कासगंज से दोपहर 3.00 बजे छूटेगी, जो बदायूं से 3.50 बजे, बरेली सिटी से शाम 5.00 बजे, इज्जतनगर से 5.30 बजे, भोजीपुरा से 6.10 बजे, पीलीभीत से 7.00 बजे, पूरनपुर से 7.40 बजे, मैलानी से 8.45 बजे, लखीमपुर से 9.27 बजे, सीतापुर से 10.20 बजे, बुढ़वल से 11.55 बजे, गोंडा से रात 01.05 बजे, बस्ती से 02.20 बजे, गोरखपुर से सुबह 04.10 बजे, देवरिया से 05.05 बजे, भटनी से 05.30 बजे, बेल्थरा रोड से 06.05 बजे, मऊ से 06.50 बजे, औड़ीहार से 07.55 बजे।