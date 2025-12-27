Language
    माघ मेले के लिए चलेगी कासगंज-झूंसी विशेष ट्रेन, पीलीभीत से भी मिलेगी सुविधा

    By Vaibhav Mishra Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Sat, 27 Dec 2025 01:24 PM (IST)

    रेल प्रशासन प्रयागराज के माघ मेले के लिए कासगंज-झूंसी विशेष ट्रेन (00501) चलाएगा। यह ट्रेन 28, 29 और 30 दिसंबर को कासगंज से दोपहर 3 बजे चलकर पीलीभीत, ...और पढ़ें

    सांकेतिक तस्वीर।

    जागरण संवाददाता, पीलीभीत। प्रयागराज में आयोजित होने वाले माघ मेले के लिए रेल प्रशासन की विशेष गाड़ी का संचालन किया जाएगा। कासगंज-झूंसी माघ मेला विशेष गाड़ी का संचालन 28, 29 और 30 दिसंबर को किया जाएगा।

    कासगंज−झूसी का संचालन

    विशेष गाड़ी 00501 कासगंज-झूंसी का संचालन कासगंज से दोपहर 3.00 बजे छूटेगी, जो बदायूं से 3.50 बजे, बरेली सिटी से शाम 5.00 बजे, इज्जतनगर से 5.30 बजे, भोजीपुरा से 6.10 बजे, पीलीभीत से 7.00 बजे, पूरनपुर से 7.40 बजे, मैलानी से 8.45 बजे, लखीमपुर से 9.27 बजे, सीतापुर से 10.20 बजे, बुढ़वल से 11.55 बजे, गोंडा से रात 01.05 बजे, बस्ती से 02.20 बजे, गोरखपुर से सुबह 04.10 बजे, देवरिया से 05.05 बजे, भटनी से 05.30 बजे, बेल्थरा रोड से 06.05 बजे, मऊ से 06.50 बजे, औड़ीहार से 07.55 बजे।

    इस गाड़ी में सभी कोच अनारक्षित होंगे

    वाराणसी सिटी से 08.55 बजे, वाराणसी जंक्शन से 09.15 बजे, बनारस से 09.35 बजे, माधोसिंह से 10.20 बजे, ज्ञानपुर रोड से 10.40 बजे प्रस्थान कर झूंसी 11.30 बजे पहुंचेगी। इस गाड़ी में साधारण द्वितीय श्रेणी, शयनयान श्रेणी के 14 और एसएलआर के दो कोचों सहित 16 कोच लगाए जाएंगे। इस गाड़ी में सभी कोच अनारक्षित होंगे।