सीतापुर से बरेली तक होगा रेल लाइन का दोहरीकरण, डीपीआर के लिए 509.52 लाख रुपये किए गए स्वीकृत

जागरण संवाददाता, पीलीभीत। पूर्वोत्तर रेलवे में रेल संचालन को और सुचारू करने के लिए रेलवे की ओर से सीतापुर-मैलानी-पीलीभीत-बरेली सेक्शन का दोहरीकरण किया जाएगा। इसमें 212.30 किलोमीटर रेलवे लाइन का दोहरीकरण होगा। इससे जहां रेल संचालन सुचारू होगा। वहीं, ट्रेनों की संख्या में काफी बढ़ोतरी हो जाएगी। साथ ही ट्रेनों की यात्रा में समय कम लगेगा। केंद्रीय राज्य मंत्री जितिन ने फेसबुक पोस्ट करके सीतापुर-मैलानी-पीलीभीत जिले के लाेगों को शुभकामनाएं भी दीं।

रेलवे बोर्ड के निदेशक गतिशक्ति सिविल प्रथम दीपक सिंह ने 23 दिसंबर को महाप्रबंधक उत्तर रेलवे गोरखपुर पत्र जारी किया। पत्र में बताया गया कि सीतापुर-मैलानी-पीलीभीत-बरेली सेक्शन का दोहरीकरण करने के लिए फाइनल लोकेशन सर्वे करने के साथ ही डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डीपीआर) बनाई जाएगी।

इसके लिए 509.52 लाख रुपये दिया जाएगा। अब रेलवे की ओर से टेंडर जारी करके फाइनल लोकेशन सर्वे कराया जाएगा। साथ ही डीपीआर बनाई जाएगी। डीपीआर बनने के बाद रेलवे बोर्ड में भेजा जाएगा, जिसके बाद 212.30 किलोमीटर रेलवे लाइन दोहरीकरण का काम किया जाएगा। इससे ट्रेनों की स्पीड बढ़ाने के साथ ही ट्रेनों की संख्या भी बढ़ जाएगी। मालगाड़ियों का संचालन भी बढ़ेगा।





रेलवे बोर्ड की ओर से पत्र जारी किया गया। इसका फाइनल लोकेशन सर्वे और डीपीआर बनाने के बाद रेलवे बोर्ड में भेजा जाएगा। वहां से स्वीकृति मिलने के बाद दोहरीकरण का काम होगा।- संजीव कुमार शर्मा, सीनियर डीसीएम इज्जतनगर रेल मंडल



