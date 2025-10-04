जागरण संवाददाता, पीलीभीत। स्थानीय सांसद एवं केंद्रीय राज्यमंत्री जितिन प्रसाद की पहल पर प्रदेश सरकार ने जनपद के लोगों के लिए दीपावली का तोहफा दिया है। प्रदेश सरकार जिले की चार सड़कों के चौड़ीकरण और सुंदरीकरण के लिए 39 करोड़ 54 लाख 72 हजार रुपये की मंजूरी दी है। केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद ने अपने संसदीय क्षेत्र के लोगों को इस तोहफे के लिए इंटरनेट मीडिया के एक्स पर पोस्ट डालकर बधाई दी है।

सड़कों के चौड़ीकरण से पीलीभीत जनपद के लोगों को कई लाभ होंगे। इससे यातायात की सुविधा बढ़ेगी, सड़क दुर्घटनाओं में कमी आएगी और व्यापारियों को अपने उत्पादों को बाजार तक पहुंचाने में आसानी होगी।

चौड़ीकरण में बरखेड़ा दौलतपुर उगनपुर सुहास अन्य जिला मार्ग, बरखेड़ा दौलतपुर पिपरामंडल बुहिता परेई नहर का चौड़ीकरण, शाही से हांडा होते हुए जहानाबाद मार्ग, भीकमपुर पसगवां मीरपुर हेमपुरा गौहनिया मार्ग और बीसलपुर खुदागंज मार्ग को शामिल किया गया है।