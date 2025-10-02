Traffic Restrictions: दशहरा मेला पर रामलीला मार्ग पर यातायात प्रतिबंध, जाम से बचने के लिए अपनाएं ये रास्ते

दशहरा मेले और प्रतिमा विसर्जन के मद्देनजर पीलीभीत में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। रामलीला मार्ग पर दोपहर 2 बजे से रात 10 बजे तक वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। शहर में तीन स्थानों से देवी प्रतिमा विसर्जन यात्राएं निकलेंगी। सुरक्षा के लिए 150 पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं और यातायात को अन्य मार्गों पर मोड़ा गया है।

जागरण संवाददाता, पीलीभीत। शहर में गुरुवार को दशहरा मेला और तीन स्थानों पर देवी प्रतिमा विसर्जन जुलूस को लेकर पुलिस ने कड़े सुरक्षा इंतजाम किए है। रामलीला मार्ग पर चारपहिया और दो पहिया वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। शहर के ब्रह्मचारी घाट पर होने वाले प्रतिमा विसर्जन को लेकर भी तैयारियां पूरी की जा चुकी है।

दशहरा मेले को देखते हुए यातायात पुलिस ने लिया निर्णय गुरुवार को दशहरा पर्व पर शहर के रामलीला मैदान में रामलीला के साथ आतिशबाजी और पुतला दहन का कार्यक्रम होगा जिसमें हजारों की संख्या में लोग मौजूद रहते हैं। शहर के डिग्री कॉलेज चौराहे से लेकर रामलीला मैदान होते हुए असम चौराहे की ओर निकलने वाले मार्ग पर बड़ी संख्या में एकत्र हो जाती है, इसीलिए यातायात पुलिस ने इस मार्ग पर दो पहिया और चार पहिया वाहनों का प्रवेश पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया है। इस मार्ग पर दोपहर दो बजे से रात 10 बजे तक वाहन नहीं निकलेंगे।

दशहरा मेला और दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम इसके बाद ही वाहनों का संचालन शुरू किया जाएगा। इस ओर जाने वाले वाहनों को नौगवां ओवरब्रिज से होते हुए आसाम चौराहे की ओर निकाला जाएगा। इसी तरह उधर से आने वाले वाहनों को भी इसी मार्ग से निकाला जाएगा। दशहरा मेला पर भीड़ उमड़ने को लेकर दो थाना प्रभारी समेत 150 पुलिसकर्मियों की डयूटी लगाई गई है।