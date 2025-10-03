शादी से मना किया तो लड़की का अश्लील वीडियो इंटरनेट पर डाला, फोन कर बोला- तेजाब डालकर जला दूंगा

पीलीभीत के गजरौला में एक युवक ने दानिश नामक व्यक्ति पर उसकी बहन की आपत्तिजनक तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल करने और शादी का दबाव बनाने का आरोप लगाया है। इनकार करने पर आरोपी ने तेजाब फेंकने की धमकी भी दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है।

जागरण संवाददाता, पीलीभीत । गजरौला थाना क्षेत्र के एक गांव के निवासी युवक ने थाना गजरौला में दर्ज कराई प्राथमिकी में बताया कि उसका मोबाइल फोन घर पर ही था। इस पर एक फोन काल आई। फोनकर्ता ने उसके मोबाइल नंबर पर वीडियो काल करते हुए उसकी बहन से बातचीत की। उसकी बहन से शादी करने का दबाव बनाया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

मना करने पर आरोपित ने फोटो एडिट कर इंटरनेट मीडिया पर वायरल करने की धमकी दी। जानकारी करने पर पता चला कि आरोपित का नाम सदर कोतवाली क्षेत्र के मुहल्ला बेनी चौधरी निवासी दानिश है। इंटरनेट पर वायरल किए फोटो इस पर आरोपित के घर जाकर शिकायत की तो आरोपित के स्वजन ने माफी मांगते हुए दोबारा ऐसी गलती न करने की बात कही। इसके बाद 30 सितंबर को आरोपित ने उसकी बहन के फोटो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित कर दिए। एक अक्टूबर को 11 बजे फोन काल करके दोबारा वीडियो प्रसारित करने की धमकी दी।