Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    शादी से मना किया तो लड़की का अश्लील वीडियो इंटरनेट पर डाला, फोन कर बोला- तेजाब डालकर जला दूंगा

    By Devendrda Deva Edited By: Shivgovind Mishra
    Updated: Fri, 03 Oct 2025 07:22 PM (IST)

    पीलीभीत के गजरौला में एक युवक ने दानिश नामक व्यक्ति पर उसकी बहन की आपत्तिजनक तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल करने और शादी का दबाव बनाने का आरोप लगाया है। इनकार करने पर आरोपी ने तेजाब फेंकने की धमकी भी दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है।

    prefferd source google
    Hero Image
    युवती की अश्लील वीडियो इंटरनेट मीडिया पर की प्रसारित। जागरण

    जागरण संवाददाता, पीलीभीत । गजरौला थाना क्षेत्र के एक गांव के निवासी युवक ने थाना गजरौला में दर्ज कराई प्राथमिकी में बताया कि उसका मोबाइल फोन घर पर ही था। इस पर एक फोन काल आई। फोनकर्ता ने उसके मोबाइल नंबर पर वीडियो काल करते हुए उसकी बहन से बातचीत की। उसकी बहन से शादी करने का दबाव बनाया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मना करने पर आरोपित ने फोटो एडिट कर इंटरनेट मीडिया पर वायरल करने की धमकी दी। जानकारी करने पर पता चला कि आरोपित का नाम सदर कोतवाली क्षेत्र के मुहल्ला बेनी चौधरी निवासी दानिश है।

    इंटरनेट पर वायरल किए फोटो

    इस पर आरोपित के घर जाकर शिकायत की तो आरोपित के स्वजन ने माफी मांगते हुए दोबारा ऐसी गलती न करने की बात कही। इसके बाद 30 सितंबर को आरोपित ने उसकी बहन के फोटो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित कर दिए। एक अक्टूबर को 11 बजे फोन काल करके दोबारा वीडियो प्रसारित करने की धमकी दी।

    आरोपित ने आपत्तिजनक बातें करते हुए तेजाब फेंकने की धमकी भी दी। जिससे उसकी बहन और पूरा परिवार काफी डरा हुआ है। गजरौला थानाध्यक्ष बृजवीर सिंह ने बताया कि आरोपित युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। आरोपित की तलाश की जा रही है।