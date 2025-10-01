रिश्ता तय करने पर खर्च हुई बहुत रकम, अब शादी नहीं... इनकार करने पर पुलिस में दर्ज कराई रिपोर्ट

जागरण टीम, पीलीभीत। क्षेत्र के गांव अमरा करोड़ निवासी बताया कि बेटी की शादी रिछुलिया निवासी के एक युवक तय की थी। शादी तय करने की रस्म में उसने लगभग डेढ़ लाख रुपए की धनराशि भी खर्च की थी। अब कुछ दिनों से उन लोगों ने शादी करने से इनकार कर दिया। उसने पुलिस को तहरीर दी है।

बरखेड़ा। थाना क्षेत्र के गांव भंवापुरी निवासी गणेश प्रसाद ने बताया कि सोमवार सुबह गांव के दीक्षित कुमार भाई नंदकिशोर को घर से बुलाकर ले गया। घर से कुछ ही दूर खाली पड़े प्लाट में मेरा भाई नंदकिशोर घायल अवस्था में पड़ा मिला। नंदकिशोर ने बताया कि दीक्षित कुमार ने उसके साथ मारपीट की है। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर ली है।

संदिग्ध हालत में युवक की मृत्यु

बीसलपुर। नगर के मोहल्ला दुर्गा प्रसाद निवासी डोरी लाल के बेटे पप्पू की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

दहेज न मिलने पर महिला से मारपीट, प्राथमिकी दर्ज

बिलसंडा। थाना क्षेत्र के गांव मुड़गवा निवासी किरन देवी ने बताया कि उसकी शादी शाहजहांपुर के थाना सिधौली के गांव पसियनपुर निवासी जगतराम से चार वर्ष पूर्व विवाह हुआ था। शादी के कुछ दिनों के बाद पति जगतराम, सास धनदेवी, ससुर राम कृष्ण, जेठ मोरपाल व जेठानी चंहिता देवी व अन्य ससुराल वाले दान दहेज से खुश नहीं थे। आरोप है कि दहेज के लिए उक्त लोगों ने फाँसी के फन्दे पर लटका दिया और जान से मारने के इरादे से मिट्टी का तेल डालकर जलाने का प्रयास किया। पुलिस ने तहरीर के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है।