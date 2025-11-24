Language
    Pilibhit Tiger Reserve: कोहरे में बाघिन को मनाने की कोशिश में लगा 'जंगल का हीरो', वीडियो हुआ वायरल

    By Peeyush Dubey Edited By: Anshul Bhartariya
    Updated: Mon, 24 Nov 2025 04:37 PM (IST)

    पीटीआर में बाघ-बाघिन के रोमांस का दुर्लभ दृश्य! सफारी के दौरान महोफ वन क्षेत्र में एक बाघिन को मनाते हुए बाघ का वीडियो वायरल। बाघों के दीदार से पीलीभीत टाइगर रिजर्व में पर्यटकों की संख्या बढ़ी।

    कोहरे के बीच बाघि‍न को रि‍झाता बाघ

    बहजत खान, जागरण, माधोटांडा। पीलीभीत टाइगर रिजर्व (पीटीआर) में बाघों की साथ ही मादा बाघिन भी अच्छी संख्या में हैं। शनिवार को किसी पर्यटक ने जंगल में बाघिन को रिझाते हुए बाघ की वीडियो बना ली, जिसको प्रसारित कर दिया। बाघ बाघिन के इस वीडियो को लोग खूब पसंद कर रहे हैं।

    फिल्मी पर्दे पर हीरो हीरोइन के रोमांच भरे सीन दर्शकों के दिलों दिमाग पर छा जातें हैं। कभी-कभी कोई रोमांटिक हीरो दर्शकों की पहली पसंद भी बन जाता है। लेकिन यह फिल्मी कहानी सिर्फ पर्दे तक ही सीमित हैं। असल जिंदगी में ऐसा देखने को नहीं मिलता है। लेकिन कभी कभी ऐसे रोमांचित नजारे सामने आ जाते हैं, जिन्हें देखकर फिल्मी पर्दे की कहानियां भी बेकार लगने लगती हैं।

    यहां हम आपको ऐसे ही एक रोमांस भरे पलों के बारे में बता रहे हैं। यहां न कोई फिल्मी हीरो है और न कोई इंसान, बल्कि यहां पर हीरो टाइगर रिजर्व का बाघ है और हीरोइन है उसकी बाघिन। दोनों के रोमांस को जंगल सफारी कर रहे कुछ पर्यटकों ने अपने कैमरों में कैद कर लिया।

    दरअसल, पीलीभीत टाइगर रिजर्व में सुबह की सफारी में इन दिनों जंगल के भीतर घना कोहरा छाया रहता है। मौसम भी खूब सर्द हो रहा है। सुबह की सफारी करते हुए महोफ वन क्षेत्र में कोहरे के बीच पर्यटकों को एक बाघ और बाघिन दिखाई दिए। यहां पर फिल्मी पर्दे से अलग जंगल का हीरो बाघ और उसकी हीरोइन बाघिन की रोमांस की कहानी शुरू होती है।

    पर्यटक सफारी मार्ग से बाघ और बाघिन को देख रहे थे। बाघ अपने खूंखार अंदाज से बिल्कुल अलग प्रेमी के अंदाज में बाघिन के इर्द-गिर्द घूमता हुआ अपने प्यार का इजहार करने की कोशिश कर रहा था। बाघिन भी बाघ को खूब नखरे दिखा रही थी। अलग-अलग तरीकों से बाघ बार-बार बाघिन को अपने ओर आकर्षित कर रहा था।

    बाघिन भी बाघ के इरादे को खूब समझ रही थी। बाघिन भी हीरोइन की तरह बाघ को चकमा देकर इधर उधर हटती रही। लेकिन बाघ के तमाम प्रयास के बाद दोनों में रोमांस की शुरुआत हो जाती है। अब दोनों का जंगल लव शुरू हो जाता है। लेकिन जंगल के हीरो और हीरोइन की रोमांस की कहानी पूरी होने से पहले ही बाघ और बाघिन पर्यटकों की आंखों से ओझल होकर जंगल के भीतर चले गए।

    इस नजारे को पर्यटक देखकर काफी खुश हुए। पर्यटकों को यहां पर ऐसे नजारे खूब देखने को मिलते हैं। इस समय पर्यटकों को पीलीभीत टाइगर रिजर्व में बाघों के खूब दीदार हो रहें हैं। पर्यटकों को एक साथ तीन तीन बाघ नजर आ रहे हैं। अलग-अलग स्थानों पर बाघों की मौजूदगी से अब पर्यटकों की संख्या भी बढ़ रही है।

     

