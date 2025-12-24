Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पीलीभीत में खेत में मिला युवक का शव, हत्या की आशंका; जांच में जुटी पुल‍िस

    By Peeyush Dubey Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Wed, 24 Dec 2025 04:58 PM (IST)

    पीलीभीत के माधोटांडा में एक 22 वर्षीय युवक का शव कलीनगर मोड़ के पास खेत में मिला। तीन दिन पहले युवक घर से निकला था और वापस नहीं लौटा। परिजनों ने गुमशु ...और पढ़ें

    Hero Image

    संवाद सूत्र, माधोटांडा। तीन दिन पहले घर से निकला युवक जब शाम को नहीं लौटा तो उसके चाचा ने उस पर जेवर चोरी करने का आरोप लगा दिया। युवक के घर न लौटने से परेशान स्वजन उसकी तलाश कर रहे थे, लेकिन बुधवार को उसका शव कलीनगर मोड़ के पास मिला। युवक के शव के पास में खेत की मेड़ पर बाइक चढ़ाने के दौरान घिसटन, मुंह से निकलता खून और भींची हुई मुट्ठी हत्या की ओर इशारा कर रहे हैं। हालांकि, स्वजन ने किसी पर आरोप नहीं लगाया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    माधोटांडा थाना क्षेत्र के गांव सबलपुर रम्पुरा निवासी दया शंकर ने बताया कि उनका पुत्र अमन 22 वर्ष सोमवार को 11 बजे घर से बाजार गया था। देर रात तक वह घर नहीं पहुंचा तो चाचा राजू ने बताया कि वह उसका जेवर चोरी करके भाग गया है, तब से सभी लोग उसकी तलाश कर रहे थे। बुधवार को लगभग दोपहर 12:30 से जब किसान खेतों पर पहुंचे तो कलीनगर मोड़ के पास अमन शव खेत में पड़ा हुआ मिला।

    शव की सूचना क्षेत्र में आग की तरह फैल गई। सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। शव के पास में ही मोटरसाइकिल भी खड़ी थी। युवक का कंबल भी कुछ दूर पर पड़ा हुआ है। शव के पास में एक बोतल में जहरीला पदार्थ भी था। युवक के जेब से भी जहरीले पदार्थ के दो पैकेट मिले।

    पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सभी वस्तुओं को अपने कब्जे में ले लिया। शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बताया जा रहा है कि युवक घर से नाराज होकर निकला था, जिससे आत्महत्या करने की आशंका से भी इनकार नहीं किया जा सकता है।

    थाना प्रभारी अशोक पाल ने बताया कि शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। रिपोर्ट आने के बाद मृत्यु का कारण स्पष्ट होगा। युवक के पास सल्फास की गोलियां व एक बोतल में जहरीला पदार्थ मिला है। मृतक के शरीर पर ऊपरी कोई इंजरी नहीं है। बाकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में स्पष्ट हो पाएगा।