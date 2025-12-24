संवाद सूत्र, माधोटांडा। तीन दिन पहले घर से निकला युवक जब शाम को नहीं लौटा तो उसके चाचा ने उस पर जेवर चोरी करने का आरोप लगा दिया। युवक के घर न लौटने से परेशान स्वजन उसकी तलाश कर रहे थे, लेकिन बुधवार को उसका शव कलीनगर मोड़ के पास मिला। युवक के शव के पास में खेत की मेड़ पर बाइक चढ़ाने के दौरान घिसटन, मुंह से निकलता खून और भींची हुई मुट्ठी हत्या की ओर इशारा कर रहे हैं। हालांकि, स्वजन ने किसी पर आरोप नहीं लगाया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

माधोटांडा थाना क्षेत्र के गांव सबलपुर रम्पुरा निवासी दया शंकर ने बताया कि उनका पुत्र अमन 22 वर्ष सोमवार को 11 बजे घर से बाजार गया था। देर रात तक वह घर नहीं पहुंचा तो चाचा राजू ने बताया कि वह उसका जेवर चोरी करके भाग गया है, तब से सभी लोग उसकी तलाश कर रहे थे। बुधवार को लगभग दोपहर 12:30 से जब किसान खेतों पर पहुंचे तो कलीनगर मोड़ के पास अमन शव खेत में पड़ा हुआ मिला।

शव की सूचना क्षेत्र में आग की तरह फैल गई। सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। शव के पास में ही मोटरसाइकिल भी खड़ी थी। युवक का कंबल भी कुछ दूर पर पड़ा हुआ है। शव के पास में एक बोतल में जहरीला पदार्थ भी था। युवक के जेब से भी जहरीले पदार्थ के दो पैकेट मिले।

पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सभी वस्तुओं को अपने कब्जे में ले लिया। शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बताया जा रहा है कि युवक घर से नाराज होकर निकला था, जिससे आत्महत्या करने की आशंका से भी इनकार नहीं किया जा सकता है।