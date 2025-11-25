पीलीभीत: घर में घुसकर दबंगों ने युवक को मारी गोली, सात महीने पुराने छेड़छाड़ विवाद में हत्या

जागरण संवाददाता, पीलीभीत। दियोरियां कलां कोतवाली क्षेत्र के ग्राम पंसड़ी में छात्रा से छेड़छाड़ का मामला खूनी संघर्ष में बदल गया। आठ दबंगों ने घर में घुसकर तमंचों और अवैध रायफल से लैस होकर ताबड़तोड़ फायरिंग करते हुए युवक की हत्या कर दी। सरेशाम फायरिंग होने से गांव के लोग दहशत में आ गए। खूनी संघर्ष की सूचना मिलते ही भारी पुलिस बल मौके पर पहुंच गया।

दियोरिया कोतवाली क्षेत्र के ग्राम पंसड़ी में सात महीने पहले छात्रा के साथ हुए छेड़छाड़ के विवाद को लेकर दोनों पक्षों रंजिश चल रही है। छेड़छाड़ के मामले में आरोपितों के विरुद्ध प्राथमिकी पंजीकृत की गई थी। मंगलवार शाम छह बजे के करीब राइफल और अवैध तमंचे से लैस आठ लोगों ने सुरेश कुमार के घर में घुसकर उनके 25 वर्ष के बेटे प्रदीप कुमार को गोली मार दी।

हत्यारोपितों मुरारी लाल, मेवाराम, बादशाह, राम औजार, अमन, शिवम्, आशीष कुमार, सूरज पाल ने राइफल और अवैध हथियारों से फायरिंग करते हुए हत्या कर दी। युवक को बचाने के लिए आईं महिलाओं के साथ भी मारपीट की। घर में घुसकर हत्या करने और फायरिंग होने की सूचना से गांव में हड़कंप मच गया।