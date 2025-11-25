Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पीलीभीत: घर में घुसकर दबंगों ने युवक को मारी गोली, सात महीने पुराने छेड़छाड़ विवाद में हत्या

    By Anshul Bhartariya Edited By: Anshul Bhartariya
    Updated: Tue, 25 Nov 2025 08:48 PM (IST)

    पीलीभीत के दियोरिया कलां में छेड़छाड़ के विवाद में दबंगों ने घर में घुसकर एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। आरोपियों ने युवक को बचाने आई महिलाओं से भी मारपीट की। घटना के बाद गांव में दहशत फैल गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है और आरोपियों की तलाश जारी है।

    prefferd source google
    Hero Image

    घटनास्‍थल का मुआयना करती पुलि‍स

    जागरण संवाददाता, पीलीभीत। दियोरियां कलां कोतवाली क्षेत्र के ग्राम पंसड़ी में छात्रा से छेड़छाड़ का मामला खूनी संघर्ष में बदल गया। आठ दबंगों ने घर में घुसकर तमंचों और अवैध रायफल से लैस होकर ताबड़तोड़ फायरिंग करते हुए युवक की हत्या कर दी। सरेशाम फायरिंग होने से गांव के लोग दहशत में आ गए। खूनी संघर्ष की सूचना मिलते ही भारी पुलिस बल मौके पर पहुंच गया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Untitled design (14)

    दियोरिया कोतवाली क्षेत्र के ग्राम पंसड़ी में सात महीने पहले छात्रा के साथ हुए छेड़छाड़ के विवाद को लेकर दोनों पक्षों रंजिश चल रही है। छेड़छाड़ के मामले में आरोपितों के विरुद्ध प्राथमिकी पंजीकृत की गई थी। मंगलवार शाम छह बजे के करीब राइफल और अवैध तमंचे से लैस आठ लोगों ने सुरेश कुमार के घर में घुसकर उनके 25 वर्ष के बेटे प्रदीप कुमार को गोली मार दी।

    हत्यारोपितों मुरारी लाल, मेवाराम, बादशाह, राम औजार, अमन, शिवम्, आशीष कुमार, सूरज पाल ने राइफल और अवैध हथियारों से फायरिंग करते हुए हत्या कर दी। युवक को बचाने के लिए आईं महिलाओं के साथ भी मारपीट की। घर में घुसकर हत्या करने और फायरिंग होने की सूचना से गांव में हड़कंप मच गया।

    Untitled design

    मामले की सूचना पुलिस को दी गई। दियोरिया कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक दिगंबर सिंह ने पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे तब तक आरोपित फरार हो गए। गांव में सरेशाम घर में घुसकर हत्या करने की सूचना पर एसपी अभिषेक यादव ने मौके पर पहुंचकर जांच की।

     

    यह भी पढ़ें- पीलीभीत में पेड़ से टकराने के बाद कार में लगी भीषण आग, सवारियों ने ऐसे बचाई जान