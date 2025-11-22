पीलीभीत में पेड़ से टकराने के बाद कार में लगी भीषण आग, सवारियों ने ऐसे बचाई जान

जागरण संवाददाता, पीलीभीत। क्षेत्र की चौकी रिछोला क्षेत्र में माधौटांडा मार्ग पर ढेरम मंडरिया पेट्रोल पंप के नजदीक देर रात बड़ा हादसा होने से बच गया। स्विफ्ट कार में चार लोग सवार थे, जो कलीनगर क्षेत्र के गांव चांदूपुर से शादी समारोह में शामिल होकर पीलीभीत के मुहल्ला देशनगर गौंटिया वापस जा रहे थे।

तभी माधौटांडा मार्ग पर रिछोला चौकी के निकट ढेरम मंडरिया पेट्रोल पंप पास जानवर बचाने के चक्कर में उनकी कार पेड़ से कर जा टकराई। इससे कार में आग लग गई। गाड़ी में सवार कोतवाली क्षेत्र के देशनगर गौटिया निवासी निवासी सर्वेश पाल, मनोज पाल, मोहित पाल और कन्हैया लाल सवार थे।

रात 11:00 बजे पीलीभीत वापस जाते वक्त अचानक कर के सामने एक जानवर आ गया। उसे बचाने के प्रयास में कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पेड़ से टकरा गई। टक्कर के साथ ही कार में आग लग गई। कार चालक शीशा तोड़कर बाहर निकला तब उसकी जान बच सकी।