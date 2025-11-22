Language
    पीलीभीत में पेड़ से टकराने के बाद कार में लगी भीषण आग, सवारियों ने ऐसे बचाई जान

    By Peeyush Dubey Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Sat, 22 Nov 2025 03:46 PM (IST)

    पीलीभीत के रिछोला क्षेत्र में माधौटांडा मार्ग पर एक बड़ा हादसा होने से टल गया। शादी से लौट रही एक कार जानवर को बचाने के चक्कर में पेड़ से टकरा गई और उसमें आग लग गई। कार में सवार चार लोग बाल-बाल बच गए। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक कार पूरी तरह जल चुकी थी।

    जागरण संवाददाता, पीलीभीत। क्षेत्र की चौकी रिछोला क्षेत्र में माधौटांडा मार्ग पर ढेरम मंडरिया पेट्रोल पंप के नजदीक देर रात बड़ा हादसा होने से बच गया। स्विफ्ट कार में चार लोग सवार थे, जो कलीनगर क्षेत्र के गांव चांदूपुर से शादी समारोह में शामिल होकर पीलीभीत के मुहल्ला देशनगर गौंटिया वापस जा रहे थे।

    तभी माधौटांडा मार्ग पर रिछोला चौकी के निकट ढेरम मंडरिया पेट्रोल पंप पास जानवर बचाने के चक्कर में उनकी कार पेड़ से कर जा टकराई। इससे कार में आग लग गई। गाड़ी में सवार कोतवाली क्षेत्र के देशनगर गौटिया निवासी निवासी सर्वेश पाल, मनोज पाल, मोहित पाल और कन्हैया लाल सवार थे।

    रात 11:00 बजे पीलीभीत वापस जाते वक्त अचानक कर के सामने एक जानवर आ गया। उसे बचाने के प्रयास में कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पेड़ से टकरा गई। टक्कर के साथ ही कार में आग लग गई। कार चालक शीशा तोड़कर बाहर निकला तब उसकी जान बच सकी।

    पुलिस व फायर ब्रिगेड को सूचना दी। थाना गजरौला कला थानाध्यक्ष ब्रजवीर सिंह, रिछौला चौकी इंचार्ज संदीप सिंह समेत मौके पर पहुंचे।

    फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक कार पूरी तरह जल चुकी थी। थानाध्यक्ष ब्रजवीर सिंह ने बताया कि कार में सवार चारों युवक सुरक्षित बच गए।